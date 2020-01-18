с чего всё началось

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс». Собственниками ООО «Монолит», которому принадлежит здание, на этой неделе через ООО «Парус» стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович.

Общество Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения "Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.

Политика Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit Гибралтар может присоединиться к Шенгенской зоне после выхода Великобритании из ЕС, заявил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо.

Происшествия В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.

Общество Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.

Общество ДПС остановили автомобиль Усика Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.

Политика Зеленский не принял отставку Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.

Шоу-бизнес Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице На недавнем снимке, который опубликовала Ксения у себя в телеграм-канале, она отдыхает в больничной палате вместе с подругой и Андреем Баковым, 19-летним внуком Никиты Михалкова.