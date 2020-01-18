Экономика
КоммерсантъЦентральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс». Собственниками ООО «Монолит», которому принадлежит здание, на этой неделе через ООО «Парус» стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Эта компания действует в интересах «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших со сторонами сделки.Forbes08:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Общество
Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения
"Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Политика
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit
Гибралтар может присоединиться к Шенгенской зоне после выхода Великобритании из ЕС, заявил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо.
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины
Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Общество
ДПС остановили автомобиль Усика
Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
Армия и оружие
Военкор сообщила о серьезном обострении на Луганском направлении фронта
В последние дни на луганском направлении фронта наблюдается серьезное обострение ситуации, особенно в районе трассы Бахмутка.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Футбол
«Тоттенхэм» отобрал очки у «Уотфорда»
Шоу-бизнес
Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице
На недавнем снимке, который опубликовала Ксения у себя в телеграм-канале, она отдыхает в больничной палате вместе с подругой и Андреем Баковым, 19-летним внуком Никиты Михалкова.
Происшествия
Московские полицейские приняли роды в служебной машине
Полицейские в Москве приняли роды у женщины, на свет появился мальчик.
Политика
Путин получил письмо от Хафтара
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
Кино
Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем
Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравление с 70-летием народному артисту России Борису Невзорову.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
Футбол
Футболисты «Манчестер Сити» провели вечеринку без жён с 22 моделями
После победы над «Астон Виллой» со счётом 6:1 футболисты «Манчестер Сити» посетили вечеринку в Чешире в роскошном отеле со спа-центром.