Коронавирус
Российская газетаДмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом.РИА Новости08:26
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Общество
На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Происшествия
Опубликовано видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге
Сильное задымление в окнах больницы в Санкт-Петербурге отражено на видео, снятом очевидцами пожара и опубликованном 12 мая телеканалом РЕН-ТВ.
ИА Красная Весна 02:19
Здоровье
Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM 10:00
Общество
Коронавирус: Попова оценила ситуацию в России как «напряжённую»
Москва, 12 мая 2020, 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
REGNUM 09:49
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Энергетика
Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи
Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Общество
В Свердловской области рассказали о сроках начала снятия ограничений
Поэтапное снятие введенных в Свердловской области ограничительных мер из-за коронавируса может начаться после 18 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:03
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
Московский Комсомолец 06:36
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом.
Тюменская область сегодня вчера в 12:17
Наука
South China Morning Post (Китай): как новая арктическая лига может спасти мир после пандемии коронавируса (South China Morning Post)
Если Евросоюз и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии были двумя крупнейшими региональными миротворческими институтами второй половины 20 века, то позвольте мне предположить, что первым крупным региональным миротворческим институтом 21 столетия после завершения пандемии covid-19 должна стать «Арктическая лига».
ИноСМИ 07:32
Общество
ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми
О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
Авто
Флагманский кроссовер Hongqi замечен без маскировки
Шоу-кар E115 раскрылся без интерьера, а архитектура серийного салона повторяет седан Hongqi H9, хотя и не во всём.
Драйв 04:59
Единоборства
Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей
Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
Pravda.Ru вчера в 02:42
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Недвижимость
Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц
В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Общество
Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика
Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
Общество
Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 09:54
Происшествия
В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки
Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
РИА Новости 08:48
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50