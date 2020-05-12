Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
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Дмитрий Песков рассказал, что заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом.
РИА Новости08:26

Подробнее о событии

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Российская газета09:04

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

ТАСС08:43

Заразившийся коронавирусом Песков госпитализирован

Lenta.ru08:37

Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Фонтанка.Ру08:28

Песков попал в больницу с коронавирусом

RT на русском08:27

Дмитрий Песков рассказал, что заразился коронавирусом

РИА Новости08:26

Песков сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса

Известия08:28
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Общество

На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Общество

Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
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Происшествия

Опубликовано видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Сильное задымление в окнах больницы в Санкт-Петербурге отражено на видео, снятом очевидцами пожара и опубликованном 12 мая телеканалом РЕН-ТВ.
ИА Красная Весна 02:19
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Здоровье

Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина

Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM 10:00
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Общество

Коронавирус: Попова оценила ситуацию в России как «напряжённую»

Москва, 12 мая 2020, 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
REGNUM 09:49
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Энергетика

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
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Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
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Общество

В Свердловской области рассказали о сроках начала снятия ограничений

Поэтапное снятие введенных в Свердловской области ограничительных мер из-за коронавируса может начаться после 18 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:03
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
Московский Комсомолец 06:36
15
Происшествия

Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
1K
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
96
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
172
Общество

Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты

Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом.
Тюменская область сегодня вчера в 12:17
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Наука

South China Morning Post (Китай): как новая арктическая лига может спасти мир после пандемии коронавируса (South China Morning Post)

Если Евросоюз и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии были двумя крупнейшими региональными миротворческими институтами второй половины 20 века, то позвольте мне предположить, что первым крупным региональным миротворческим институтом 21 столетия после завершения пандемии covid-19 должна стать «Арктическая лига».
ИноСМИ 07:32
1
Общество

ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
2
Авто

Флагманский кроссовер Hongqi замечен без маскировки

Шоу-кар E115 раскрылся без интерьера, а архитектура серийного салона повторяет седан Hongqi H9, хотя и не во всём.
Драйв 04:59
Единоборства

Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей

Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
Pravda.Ru вчера в 02:42
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
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Недвижимость

Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц

В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Общество

Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
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Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе

Pravda.Ru 09:58
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru вчера в 10:14
5,6K
Политика

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
1
Общество

Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 09:54
Происшествия

В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки

Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
РИА Новости 08:48
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Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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