Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом.

с чего всё началось

Общество На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 229

Здоровье Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности. 4

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Общество В Свердловской области рассказали о сроках начала снятия ограничений Поэтапное снятие введенных в Свердловской области ограничительных мер из-за коронавируса может начаться после 18 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

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Общество Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом. 76

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