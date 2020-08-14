У Дома правительства в Минске накапливаются протестующие
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Минск, 14 августа 2020, 17:45 — REGNUM Многотысячная толпа собралась на площади Независимости в Минске, где находится дом правительства. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают белорусские СМИ.В источнике
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