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REGNUM
REGNUM

У Дома правительства в Минске накапливаются протестующие

Минск, 14 августа 2020, 17:45 — REGNUM Многотысячная толпа собралась на площади Независимости в Минске, где находится дом правительства. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают белорусские СМИ.В источнике
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Интерфакс

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Интерфаксвчера в 12:25
News.ru

Тысячи белорусов вышли к Дому правительства в Минске

News.ruвчера в 10:57
РБК

В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

РБКвчера в 13:32
Инфорос

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

Инфоросвчера в 11:58
ТАСС

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

ТАССвчера в 10:44
Известия

Манифестанты вышли на площадь Независимости к зданию правительства Белоруссии

Известиявчера в 10:30
REGNUM

Белорусские силовики стягиваются к Дому правительства в Минске

REGNUMвчера в 11:15

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
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Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru21:21
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Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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