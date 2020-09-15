Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Смотрите также
Российский самолет подал сигнал тревоги в воздухе
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Баржа повредила Крымский мост в Москве
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Полиция задержала организатора хищения 1 млрд рублей на рынке Forex
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
США намерены уменьшить поставки российского урана
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
В Выборге задержали чиновника по подозрению в хищении 700 млн рублей
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Зарубежные СМИ — о встрече президентов России и Белоруссии в Сочи
ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д»
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д»
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Ранее стало известно, что при рассмотрении апелляции интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. До этого актера защищал в суде Эльман Пашаев, которого Минюст предложил лишить адвокатского статуса.В источнике
С чего всё началось
Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова
Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
Подробнее о событии