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РИА Новости
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами

Ранее стало известно, что при рассмотрении апелляции интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. До этого актера защищал в суде Эльман Пашаев, которого Минюст предложил лишить адвокатского статуса.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
Подробнее о событии
Весьма

Михаил Ефремов сменил адвоката для апелляции. Роман Филиппов не будет общаться со СМИ

Весьма10:12
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами

РИА Новости11:08
URA.Ru

Названо имя нового адвоката Ефремова

URA.Ru09:26
ТАСС

Новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов

ТАСС09:56
News.ru

Новый адвокат Ефремова на время процесса откажется от общения со СМИ

News.ru10:16
Lenta.ru

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Lenta.ru11:14
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Московский Комсомолец08:19

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Президент Украины Владимир Зеленский осудил «нападение» на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и ожидает поступления большего количества информации об этом инциденте, передает «Интерфакс-Украина».
Ведомости12:34
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Динамо (Киев) — АЗ 0:0 (1-й тайм)

Во вторник, 15 сентября, в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» (Украина) и «АЗ Алкмаром» (Нидерланды).
ГЛАС.RU23:40
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Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море

Американский эсминец USS Roosevelt, с управляемыми ракетами типа Arle Burke, 15 сентября двинулся к Черному морю для участия в операциях по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Первый Севастопольский10:47
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ruвчера в 09:34
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Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников призывает жителей нашей многонациональной страны самостоятельно в оба глаза следить за малейшими проявлениями ухудшения здоровья, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет03:41
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