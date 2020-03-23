Шоу-бизнес
РИА НовостиУ Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
Юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз, сообщает Starhit со ссылкой на окружение артиста. По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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с чего всё началось
Расставшись с Еленой Степаненко после 32 лет брака, Евгений Петросян недолго оставался холостяком. В декабре прошлого года он официально женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой. Роспись тайно прошла в одном из Московских загсов.StarHit.ru08:02
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Комментарии
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Политика
На Украине из-за коронавируса оставят работать один аэропорт
Власти Украины с 24 марта оставят работать только один аэропорт в стране — международный аэропорт Борисполь.
Общество
Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи
Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Футбол
Заразившийся коронавирусом Артета: «Чувствую, что выздоровел»
Симптомы остались позади, и я чувствую себя очень хорошо.
Энергетика
Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны
Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
Здоровье
Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет
У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса
Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Общество
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.
Происшествия
Что происходит в ОКБ, где у врача выявлен коронавирус
В корпусе ОКБ, где работал вернувшийся из-за рубежа врач, проведена обработка всех помещений, отделение работает в изолированном режиме.
Общество
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса
По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусом.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Общество
Россия временно запретила вывоз круп
Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе
Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.