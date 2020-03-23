Шоу-бизнес
РИА НовостиУ Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
Юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз, сообщает Starhit со ссылкой на окружение артиста. По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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с чего всё началось
Расставшись с Еленой Степаненко после 32 лет брака, Евгений Петросян недолго оставался холостяком. В декабре прошлого года он официально женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой. Роспись тайно прошла в одном из Московских загсов.StarHit.ru08:02
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Комментарии
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев вмешался в спор между страховой компанией «Россгострах» и страховщиком жизни «Капитал Лайф», следует из карточки дела.
Экономика
ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны
ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны.
Общество
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Энергетика
«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию
Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Здоровье
В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус
Первый случай выявили 18 марта у мужчины, приехавшего из Европы. Больного поместили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Здоровье
На Украине проверят умерших на коронавирус
На Украине решили проверить умерших на наличие коронавируса, анализ возьмут у пациентов, скончавшихся от пневмонии.
Автоспорт
Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Космос
Ученые NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца
Агентство NASA завершило миссию SORCE.
Общество
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Общество
В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Политика
Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17
Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Политика
На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях
Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Армия и оружие
С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Политика
Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.