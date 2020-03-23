Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиУ Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

Юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз, сообщает Starhit со ссылкой на окружение артиста. По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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с чего всё началось

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Расставшись с Еленой Степаненко после 32 лет брака, Евгений Петросян недолго оставался холостяком. В декабре прошлого года он официально женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой. Роспись тайно прошла в одном из Московских загсов.
StarHit.ru08:02

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СМИ: у Петросяна и Брухуновой родился ребенок

Газета.Ru10:04

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

РИА Новости09:50

СМИ: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями

7Дней.ру08:40

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями

Пятый канал09:10

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

Lenta.ru08:50

«Не хочу, чтобы вы это обсуждали»: 74-летний Петросян высказался о возможном появлении ребенка

Телепрограмма08:46

СМИ: у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын

Woman.ru09:49
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Комментарии

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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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