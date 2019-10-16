Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.

Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

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