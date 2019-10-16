Политика

News.ruNews.ruГосдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
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В США рассказали, кто принимал решения по Украине

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Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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Россия восстановила авиасообщение с Грузией

Напомним, президент России Владимир Путин приостановил воздушное сообщение с Грузией 8 июля 2018 года после антироссийских митингов в стране.
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Происшествия

Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России

В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
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МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
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Беспилотник «Охотник» впервые применит оружие в 2020 году

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" впервые применит оружие во время испытаний в 2020 году.
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Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
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Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины

Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.
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Экономика

Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%

Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).
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Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.
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Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 03:48
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Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Коммерсантъ 08:23
Армия и оружие

В Горловке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница

В результате обстрела повреждено жилое здание и ранена мирная жительница.
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Кино

Актер Петров назвал новый фильм «Текст» важнейшим в его карьере

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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris

Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.
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Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье

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«Красивые» автомобильные номера предложили продавать через госуслуги

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PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony

Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
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Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС

Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
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Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
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Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже

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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 14 октября в 07:47
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Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14 октября в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
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