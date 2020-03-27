Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСтал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
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с чего всё началось

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус. В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Телеканал 360°вчера в 19:02

Подробнее о событии

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Телеканал 360°вчера в 19:02

Раскрыт диагноз госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева

Комсомольская правда02:18

Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19

Пятый канал01:45

Назван предварительный диагноз Игоря Николаева

Известия09:48

Помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии

РИА Новостивчера в 20:48

Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева

Lenta.ruвчера в 17:27

Игорь Николаев обратился в Коммунарку

РЕН ТВвчера в 14:54
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Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Энергетика

Трамп попросил Саудовскую Аравию потеснить Россию на рынке нефти

Ruposters.ru 25 марта в 02:21
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 09:56
Общество

СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты

На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Известия 10:41
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 08:52
Общество

Солист Rammstein Линдеманн из-за коронавируса попал в больницу

АиФ Урал 08:01
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты

В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 09:53
Общество

Кто будет работать, а кто пойдет отдыхать: рецепты бизнеса и советы юриста о «путинских каникулах»

Россия готовится к внезапным каникулам, которые президент объявил как средство борьбы с коронавирусом.
Новый День вчера в 09:33
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

Вслед за премьером: Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Напомним: примерно за два часа до сообщения Хэнкок о заражении коронавирусом о наличии инфекции у себя сообщил и премьер-министр Борис Джонсон.
МонаВиста 10:17
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

РБК 08:53
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБК 10:11
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Общество

«Почта России» закроет свои отделения на три дня

Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
REGNUM 09:44
Политика

В Кремле наметили новые даты голосования по Конституции

В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Труд 10:18
Экономика

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов

В четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся более чем на 6,38% и вошел в "бычий" рынок.
Финмаркет 10:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди

Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.
Pravda.Ru 10:31
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Суд отменил досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера из колонии

Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:42
Фигурное катание

Тарасова ответила финской фигуристке на критику Тутберидзе

РИА Новости 10:17
Политика

ДНР предлагала Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8»

Дарья Морозова подчеркнула, что ДНР настаивает на проведении обмена по формуле "10 на 8", Ранее украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.
Коммерсантъ 09:15
Экономика

Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»

RT на русском 11:04
Здоровье

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян воздержаться от поездок на дачу в период пандемии.
РИА Новости 10:38
Экономика

Правительство попросило владельцев ТЦ отложить платежи для арендаторов

Регионам будет предложено предоставить владельцам коммерческой недвижимости отсрочку уплаты налога на имущество.
РБК вчера в 11:36
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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