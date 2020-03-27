Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус. В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

с чего всё началось

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.

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