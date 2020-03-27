Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония

У 60-летнего советского, российского певца, актера и автора песен Игоря Николаева, обратившегося за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, диагностирована очаговая пневмония.
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с чего всё началось

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус. В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Телеканал 360°вчера в 19:02

Подробнее о событии

Раскрыт диагноз госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева

Комсомольская правда02:18

Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19

Пятый канал01:45

Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева

Lenta.ruвчера в 17:27

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Телеканал 360°вчера в 19:02

Помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии

РИА Новостивчера в 20:48

«Мы все люди». Помощница Игоря Николаева рассказала о его госпитализации с подозрением на коронавирус

Life.ruвчера в 22:05

Игорь Николаев обратился в Коммунарку

РЕН ТВвчера в 14:54
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Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 13:20
Общество

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Evo-rus.com вчера в 17:05
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Экономика

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Lenta.ru 02:15
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

«Пятерочки» ввели специальные часы посещения для пожилых

Сеть продуктовых супермаркетов просит пожилых москвичей, входящих в группу риска по коронавирусу, приходить за покупками только по понедельникам и четвергам до 10 часов утра.
Инфопортал Зеленограда вчера в 10:33
Спорт

Хоркина назвала перенос Олимпиады божьей карой за давление на Россию

Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.
News.ru 24 марта в 13:39
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 02:56
Политика

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Китай за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:34
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости вчера в 17:23
Игры

Вышел динамичный шутер Bright Memory

В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
ЭндлессГеймОвер вчера в 06:38
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

Московская полиция доставила в стационар пациента с новым типом коронавируса, который нарушил условия домашнего лечения.
РБК вчера в 21:13
Общество

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Lenta.ru 03:11
Происшествия

Ростовчанке грозит наказание за нарушение карантина по коронавирусу

Жительнице Ростова грозит наказание за нарушение карантинных мероприятий после возвращения из-за границы.
РБК Ростов-на-Дону 02:30
Шоу-бизнес

Сыну Анджелины Джоли пришлось вернуться в США из Южной Кореи

18-летний Мэддокс Джоли-Питт отправился на обучение в Южную Корею лишь в начале 2020 года, но теперь ему пришлось вернуться в США.
Дни24 вчера в 10:45
Авто

Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля

Разработчики автоконцернов постоянно заявляют о том, что масло в коробке не должно меняться с самого начала и на протяжении всей эксплуатации.
Car.ru 01:53
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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