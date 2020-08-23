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Коммерсантъ
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Заявленные объемы в 40 млн тонн являются колоссальными и сопоставимы с общими объемами экспорта антрацита и коксующегося угля РФ в 2019 году (46 млн тонн).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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REGNUM

Индия готова закупать у РФ практически весь экспортный коксующийся уголь

REGNUM03:16
ТАСС

«Ъ»: Индия готова закупать у России до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

ТАСС21:59
Газета.Ru

Индия готова закупать у РФ до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

Газета.Ru01:57
ИА Красная Весна

Индия проявила большую заинтересованность к русским коксующимся углям

ИА Красная Весна00:24
Будущее России. Национальные проекты

Индия хочет забрать практически весь российский экспортный коксующийся уголь и антрацит

Будущее России. Национальные проекты02:15
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Коммерсантъ18:31

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
81

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Установлен перечень настроек в смартфоне, которые запрещено трогать

Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев в беседе с агентством «Прайм» заявил, что обращаться с настройками в смартфоне необходимо аккуратно: не стоит менять параметры, если не знаете, что к чему.
Live2400:27
36

Главврач омской больницы опроверг влияние на лечение Навального извне

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский отрицает вмешательство извне в процесс лечения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает «Интерфакс».
Forbes03:26
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ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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«Спартак» — не «автобус»! Матч с «Локо» это доказал

В прошлом сезоне команда Тедеско уступила по данному показателю даже «Оренбургу» в очном матче 22-го тура РПЛ (3:1). «Зенит» — единственная команда, опережающая москвичей по количеству ударов за матч: у петербуржцев их 17,8, у красно-белых — 17,5. Впрочем, сине-бело-голубые хорошо реализуют свои моменты (10 голов при 8,58 xG), а «Спартак» — не очень (7 голов при 8,47 xG).
Спорт-Экспресс03:20

Боевик «Гренландия» возглавил прокат в России и СНГ в выходные

Боевик режиссера Рика Романа Во "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 30,35 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил в воскресенье портал kinobusiness.com.
ПРАЙМ17:01