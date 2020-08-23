У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся
Заявленные объемы в 40 млн тонн являются колоссальными и сопоставимы с общими объемами экспорта антрацита и коксующегося угля РФ в 2019 году (46 млн тонн).В источнике
С чего всё началось
У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся
У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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