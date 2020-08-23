«Спартак» — не «автобус»! Матч с «Локо» это доказал

В прошлом сезоне команда Тедеско уступила по данному показателю даже «Оренбургу» в очном матче 22-го тура РПЛ (3:1). «Зенит» — единственная команда, опережающая москвичей по количеству ударов за матч: у петербуржцев их 17,8, у красно-белых — 17,5. Впрочем, сине-бело-голубые хорошо реализуют свои моменты (10 голов при 8,58 xG), а «Спартак» — не очень (7 голов при 8,47 xG).