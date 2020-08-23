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Коммерсантъ
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Заявленные объемы в 40 млн тонн являются колоссальными и сопоставимы с общими объемами экспорта антрацита и коксующегося угля РФ в 2019 году (46 млн тонн).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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Евразия Daily

Индия может оставить ЕС и Украину без антрацита и кокса из России

Евразия Daily05:17
REGNUM

Индия готова закупать у РФ практически весь экспортный коксующийся уголь

REGNUM03:16
Газета.Ru

Индия готова закупать у РФ до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

Газета.Ru01:57
Будущее России. Национальные проекты

Индия хочет забрать практически весь российский экспортный коксующийся уголь и антрацит

Будущее России. Национальные проекты02:15
ИА Красная Весна

Индия проявила большую заинтересованность к русским коксующимся углям

ИА Красная Весна00:24
ТАСС

«Ъ»: Индия готова закупать у России до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

ТАСС21:59
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Коммерсантъ18:31

В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии

В Кремле считают, что со стороны митингующих в Белоруссии не было никаких провокаций, а правоохранительные органы корректно исполняли свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии
Rambler News Service06:09
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Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
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TikTok обжалует указ Трампа о прекращении сделок с ByteDance

TikTok намерен 24 августа обжаловать указ президента США Дональда Трампа, запрещающий все сделки с китайской компанией ByteDance (владелец TikTok) в американской юрисдикции, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Rambler News Service22 августа в 08:01
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Мутко заявил, что россияне подали 500 тыс. заявок на льготную ипотеку

Россияне подали более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту более 130 тыс. кредитов на 360 млрд рублей, сообщил в понедельник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.
ТАСС03:50
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