У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся
У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.В источнике
С чего всё началось
Торговые отношения между двумя государствами осуществлялись на фоне пандемии коронавирусной инфекции и глобального сокращения деловой активности, передает слова Рыбаса издание "Российская газета
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