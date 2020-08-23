Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.В источнике
С чего всё началось
Торговые отношения между двумя государствами осуществлялись на фоне пандемии коронавирусной инфекции и глобального сокращения деловой активности, передает слова Рыбаса издание "Российская газета
".
Экономика сегоднявчера в 03:12
Подробнее о событии
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Коммерсантъ18:31
Политическая Экспертиза

Россия нарастила экспорт растительного масла в Индию

Политическая Экспертизавчера в 03:20
ФАН

Россия резко увеличила поставки растительного масла в Индию

ФАНвчера в 07:03
Народные новости

Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Народные новостивчера в 06:01
ПолитРоссия

Россия резко нарастила поставки растительного масла в Индию

ПолитРоссиявчера в 03:46
Российская газета

Какие перспективы у российского бизнеса в Индии

Российская газетавчера в 10:27
Экономика сегодня

Поставки российского масла в Индию выросли в 7,5 раза

Экономика сегоднявчера в 03:12

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
11

Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБКвчера в 13:56

Требования к мебельной продукции изменятся

Требования к мебельной продукции изменятся В России начинается работа над новым техрегламентом по безопасности мебельной продукции: соответствующий контракт Минпромторг рассчитывает заключить с профильной организацией.
Коммерсантъ18:31

Главный эпидемиолог Грузии поддержал бастующую инфекционную больницу

Отказ Тбилисской инфекционной больницы принимать на стационарное лечение больных с коронавирусом, ВИЧ и СПИД поддержал 23 августа руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, выступая перед журналистами.
ИА Красная Веснавчера в 13:28

Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возможность открытия авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только рейсы в Каир) и Китаем (возобновление рейсов только в Шанхай), рассказал источник «Известий» в одной из крупных российских авиакомпаний.
Известия17:30