Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился матери. 82-летняя Долорс Сала умерла от коронавируса в пригороде Барселоны.
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«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере
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Sport24.ru11:54

Футбольный мир скорбит вместе с Гвардьолой. Его мама умерла от коронавируса

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