Политика
ТАССУ Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.РИА Новости15:11
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Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
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Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
В Улан-Удэ суд не стал брать под стражу местного предпринимателя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Речь идет об умных часах Amazfit T-Rex, защищенных по стандарту IP68.
Армия и оружие
Очередная контратака боевиков в Идлибе потерпела крах
Боевики 8 января 2020 года предприняли контратаку на оборону Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб и попытались вернуть под свой контроль территории, которые потеряли в декабре 2019 года.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Экономика
Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Здоровье
Три вируса гриппа зарегистрировали в Приморье
В Приморском крае зарегистрированы три вируса гриппа H1N1, H3N2 и B. Жители региона с простудными заболеваниями обращаются за помощью к медикам каждый день.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Здоровье
78 медработников 13 часов разделяли сросшихся близняшек
Мерси и Гуднесс, сросшихся в области груди и живота, разделяли около 13 часов сразу в двух операционных палатах.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.