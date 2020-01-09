Политика

ТАССТАССУ Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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