Политика
РИА НовостиПремьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - заявил канадский премьер на пресс-конференции. Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.РИА Новостивчера в 15:11
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Премьер-министр Канады заявил, что украинский Boeing был случайно сбит Ираном
Коммерсантъвчера в 15:07
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Экономика
Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
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Правительство РФ планирует ввести штрафы в отношении автовладельцев, не оплативших проезд на платных дорогах.
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Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
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Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
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Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
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В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией
Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года.
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Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
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Экономика
Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
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Хоккей
Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
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Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
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Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Культура
Мэр Туркестана предъявил Майклу Бэю претензию за Тургистан из «Призрачной шестерки»
Аким (мэр) казахстанского города Туркестана Рашид Аюпов обратился к американскому режиссеру боевика «Призрачная шестерка» Майклу Бэю и выпустившей его компании Netflix из-за обидного созвучия названия возглавляемого им города с вымышленной страной Тургистан, о которой идет речь в фильме.