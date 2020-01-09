Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - заявил канадский премьер на пресс-конференции. Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС
 сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
РИА Новостивчера в 15:11

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Что случилось этой ночью: пятница, 10 января

Интерфаксвчера в 23:30

Иран непреднамеренно сбил украинский лайнер ракетой класса земля-воздух, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Эхо Москвы00:00

Премьер-министр Канады заявил, что украинский Boeing был случайно сбит Ираном

Коммерсантъвчера в 15:07

Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно

ТАССвчера в 16:27

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

РИА Новостивчера в 15:11

Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране

РБКвчера в 15:32

Трюдо заявил, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

RT на русскомвчера в 15:05
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Экономика

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.
РБК 08 января в 12:46
Экономика

Цены на продовольствие растут во всем мире

Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Транспорт

В России собираются вводить новый штраф для автомобилистов

Правительство РФ планирует ввести штрафы в отношении автовладельцев, не оплативших проезд на платных дорогах.
РИА Новости Крым вчера в 23:59
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК вчера в 10:19
Футбол

Российские клубы претендуют на чемпиона мира из «Атлетико»

На 24-летнего чемпиона мира претендует несколько клубов, в числе которых есть и российские. Впрочем, названия клубов остаются неизвестными.
Вести.Ru вчера в 19:42
Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный вчера в 09:40
Футбол

Месси: «Мы знаем, что должны улучшить многое»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал поражение от "Атлетико" (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
Soccer.ru вчера в 18:40
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Известия вчера в 23:33
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Вести.Ru вчера в 23:44
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Спорт

WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
РИА Новости вчера в 15:12
Общество

В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года.
РБК вчера в 22:07
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РБК вчера в 20:05
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК вчера в 03:38
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Дни24 вчера в 09:00
Экономика

Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
REGNUM вчера в 04:11
Хоккей

Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года

РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости вчера в 05:48
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM вчера в 03:55
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Кино

Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»

Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
VSE42.RU 08 января в 22:19
Футбол

Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Sport.ru вчера в 09:30
Происшествия

Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море

Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Интерфакс вчера в 07:37
Политика

В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа

Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Газета.Ru вчера в 20:55
Культура

Мэр Туркестана предъявил Майклу Бэю претензию за Тургистан из «Призрачной шестерки»

Аким (мэр) казахстанского города Туркестана Рашид Аюпов обратился к американскому режиссеру боевика «Призрачная шестерка» Майклу Бэю и выпустившей его компании Netflix из-за обидного созвучия названия возглавляемого им города с вымышленной страной Тургистан, о которой идет речь в фильме.
Фергана 00:03
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