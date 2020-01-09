Политика

ТАССТАССУ Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС
 сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
РИА Новостивчера в 15:11

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Тегеран назвал психологической атакой заявления о ракете, попавшей в «Боинг»

Вести.Ru00:50

Власти Ирана отрицают, что сбили украинский лайнер

Эхо Москвы00:30

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

РИА Новостивчера в 15:11

Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно

ТАССвчера в 16:27

Трюдо назвал причиной крушения украинского «Боинга» попадание иранской ракеты

Интерфаксвчера в 15:19

Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране

РБКвчера в 15:32

Трюдо заявил, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

RT на русскомвчера в 15:05
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Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:49
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Армия и оружие

Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное

Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Новостной фронт вчера в 15:34
Политика

В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану

В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.
РИА Новости вчера в 21:30
Политика

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Сын актера Михаила Васькова умер от алкогольной зависимости

В один момент мужчина узнал, что его супруга бросила его и вышла замуж за другого, после чего он запил и в конечном итоге умер от алкогольной зависимости.
Актуальные Новости 00:32
Происшествия

Самолет Москва – Новый Уренгой совершил вынужденную посадку

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.
Вечерняя Москва 00:54
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Автоновости дня 08 января в 04:09
Космос

Второй космический корабль Virgin Galactic быстрее первого

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Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru 08 января в 23:15
Экономика

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество

Суд обязал снести постройки для мусорного полигона в Шиесе

Дождь вчера в 05:35
Политика

В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
RT на русском вчера в 23:54
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru вчера в 09:09
Политика

Митингующие штурмуют здание администрации президента Абхазии

REGNUM вчера в 06:17
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Известия вчера в 07:53
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
Общество

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Интерфакс вчера в 23:44
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости вчера в 05:48
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Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
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В Саратове полиция нашла повалившую новогоднего оленя девушку

Полиция Саратова отыскала местную жительницу, которая повредила новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города.
Известия вчера в 14:58
Происшествия

Экс-главе КУГИ Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество

Бывшему председателю комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество.
Газета Кемерова вчера в 21:50
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Участников ВОВ хотят освободить от оплаты ЖКУ

Согласно законопроекту, участники ВОВ будут освобождены от оплаты за пользование и содержание жилых помещений, взносов на капремонт, платы за коммунальные услуги.
Национальный журнал вчера в 14:00
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Джастин Трюдо
Канадский политик
Канадский политик, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года. Старший сын пятнадцатого премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо. После того как возглавляемая Трюдо Либеральная партия Канады одержала победу на парламентских выборах 2015 года, он стал вторым среди самых молодых премьер-министров в истории Канады.
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