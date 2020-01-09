с чего всё началось

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Политика В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.

Шоу-бизнес Сын актера Михаила Васькова умер от алкогольной зависимости В один момент мужчина узнал, что его супруга бросила его и вышла замуж за другого, после чего он запил и в конечном итоге умер от алкогольной зависимости.

Авто Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

Политика В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Общество Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.