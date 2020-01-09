Политика
ТАССУ Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.РИА Новостивчера в 15:11
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Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Армия и оружие
Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное
Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Политика
В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану
В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.
Политика
Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Шоу-бизнес
Сын актера Михаила Васькова умер от алкогольной зависимости
В один момент мужчина узнал, что его супруга бросила его и вышла замуж за другого, после чего он запил и в конечном итоге умер от алкогольной зависимости.
Происшествия
Самолет Москва – Новый Уренгой совершил вынужденную посадку
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Общество
Суд обязал снести постройки для мусорного полигона в Шиесе
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Политика
Митингующие штурмуют здание администрации президента Абхазии
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Происшествия
В Саратове полиция нашла повалившую новогоднего оленя девушку
Полиция Саратова отыскала местную жительницу, которая повредила новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города.
Происшествия
Экс-главе КУГИ Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество
Бывшему председателю комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество.
Общество
Участников ВОВ хотят освободить от оплаты ЖКУ
Согласно законопроекту, участники ВОВ будут освобождены от оплаты за пользование и содержание жилых помещений, взносов на капремонт, платы за коммунальные услуги.
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Общество
Программа «Земский учитель» даст Брянщине 7 педагогов
Сегодня, 10 января 2020 года, стартует реализация программы «Земский учитель». Данная программа привлечет в Брянскую область 7 педагогов.