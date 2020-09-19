В Минске начался женский «блестящий марш» против Лукашенко
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В Минске стартовал женский марш против президента Александра Лукашенко. Днём 19 сентября около тысячи человек собрались у Комаровского сквера. Многие девушки надели блестящие наряды и украсили лица блёстками.В источнике
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