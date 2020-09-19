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FlashNord
FlashNord

В Минске начался женский «блестящий марш» против Лукашенко

В Минске стартовал женский марш против президента Александра Лукашенко. Днём 19 сентября около тысячи человек собрались у Комаровского сквера. Многие девушки надели блестящие наряды и украсили лица блёстками.В источнике
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РБК

В Минске начался «блестящий марш» оппозиции

РБК09:54
ТАСС

В Минске проходит марш оппозиции

ТАСС09:25
Эхо Москвы

Массовыми задержаниями сопровождается сегодня оппозиционный «женский марш» в Минске

Эхо Москвы11:05
Коммерсантъ

В Минске проходит женский марш

Коммерсантъ08:57
РИА Новости

В Минске начался женский митинг оппозиции

РИА Новости08:28
Газета.Ru

В Минске начинается марш протестующих

Газета.Ru08:35
RT на русском

У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции

RT на русском09:15

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации
REGNUMвчера в 15:38
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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Киркоров ответил Баскову на оправдания за песню о Белоруссии

Российский певец Филипп Киркоров ответил своему коллеге Николаю Баскову на его пост с оправданиями в Instagram, касающийся клипа на песню «Любимую не отдают» с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:12
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
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