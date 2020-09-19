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У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции

У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, сообщает ТАСС. Как уточняется, организаторы несанкционированного марша призвали участников шествия приходить в яркой одежде.В источнике
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РИА Новости

В Минске задержали несколько десятков участников акции протеста

РИА Новости11:19
RT на русском

У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции

RT на русском09:15
ТАСС

В Минске проходит марш оппозиции

ТАСС09:25
РБК

В Минске начался «блестящий марш» оппозиции

РБК09:54
Коммерсантъ

В Минске проходит женский марш

Коммерсантъ08:57
Газета.Ru

В Минске начинается марш протестующих

Газета.Ru08:35
Эхо Москвы

Акция белорусской оппозиции, анонсированная как «блестящий марш», проходит сегодня в Минске

Эхо Москвы09:31

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41
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Совет белорусской оппозиции создаст группу для переговоров с ЕС и США

Пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила о планах по созданию переговорной группы для диалога со странами Запада при координационном совете оппозиции.
РБК11:28
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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В Грузии назвали победу тбилисского клуба над «Динамо» местью России

Грузинский политик, член парламента Грузии Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА в контексте российско-грузинских отношений.
ФАН06:28
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