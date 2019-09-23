Политика

Новый ДеньНовый ДеньГосдеп возложил на Украину проблему возвращения Крыма

Крым и Донбасс сбегут от России, если «Незалежная» станет для них «магнитом». Для этого Украина должна продемонстрировать «успешность и процветание».
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с чего всё началось
Волкер рассказал в интервью журналисту
 Дмитрию Гордону, что в случае невозможности выполнить минские соглашения Украина должна стать успешным демократическим государством.
Телеканал 360°вчера в 12:59

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Волкер заявил, что США не верили в «захват Крыма Россией»

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И Крым притянет «как магнитом»: Волкер дал назидательный совет Киеву

Царьградвчера в 09:55

Американский политик рассказал, как Украина сможет вернуть себе Крым

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США объяснили Украине, как «вернуть» Крым

Телеканал 360°вчера в 13:19
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Политика

Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района

Московский Комсомолец вчера в 09:19
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Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
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ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года

Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
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В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Политика

Депутаты хотят изолировать воров в законе от других заключенных

По словам Пискарева, лидеры столь же опасны для общества, поэтому и предлагается полностью изолировать их от других заключенных.
Мир новостей 04:07
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.
RT на русском 04:23
Происшествия

СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

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MIUI 11 получат 40 смартфонов Xiaomi

Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.
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Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»

Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
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Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
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В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
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Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
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Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

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Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
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В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
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Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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