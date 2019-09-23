с чего всё началось

Крым и Донбасс сбегут от России, если «Незалежная» станет для них «магнитом». Для этого Украина должна продемонстрировать «успешность и процветание».

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Футбол Шварценеггер получил футболку «Ювентуса» с автографами игроков На футболке со 101-м номером видны автографы игроков итальянской команды.

Космос Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи на неопределенный срок.

Футбол ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".

Политика Депутаты хотят изолировать воров в законе от других заключенных По словам Пискарева, лидеры столь же опасны для общества, поэтому и предлагается полностью изолировать их от других заключенных.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Политика Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.

Гаджеты MIUI 11 получат 40 смартфонов Xiaomi Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.

Энергетика Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2» Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.

Политика Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.

Кино В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2» Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

Кино Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.

Наука Дефицит витамина D в три раза повышает риск преждевременной смерти После тщательного анализа и обобщения полученных результатов венские ученые сделали выводы о том, что недостаток витамина D в три раза повышает риск преждевременной смерти, особенно в возрасте от 45 до 60 лет.

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.