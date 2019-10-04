Лига чемпионов
ProstoProSport«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»
Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
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