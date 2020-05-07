Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

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