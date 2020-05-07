Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВладелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
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Миллиардер Федун заразился коронавирусом

Forbes05:20

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Матч ТВ05:14

Владелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом

Sport24.ru05:07

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Чемпионат05:13

Федун в стабильном состоянии. Его госпитализировали в плановом режиме после положительного теста

Sports.ru05:44

Состояние Леонида Федуна — удовлетворительное. Он был госпитализирован с коронавирусом

Спорт-Экспресс05:41

Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации с коронавирусом

Metaratings05:27
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Общество

Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек

В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:25
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Общество

На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом

На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,2K
Здоровье

В Омске назначен новый главврач горбольницы №1 им. Кабанова

Напомним, ранее в ГБ №1 произошла вспышка коронавируса. Бывший главврач Георгий Соболев уволился по собственному желанию.
АиФ Омск 04:47
Общество

Где в Смоленской области выявили новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Смоленской области выявили минимальный за последние несколько недель показатель новых пациентов — один человек.
Smolnarod.ru вчера в 04:54
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Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
1
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
1,2K
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,8K
Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
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Гаджеты

Поддержка двух SIM-карт 5G, 144 Гц и максимальная производительность. Представлена флагманская SoC MediaTek Dimensity 1000+

Dimensity 1000+ не только поддерживает ведущую технологию 5G, но и является первой в мире однокристальной системой, которая может работать с двумя SIM-картами 5G.
iXBT.com 04:40
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Происшествия

На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
571
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Lenta.ru вчера в 23:59
61
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
27
Общество

В Москве пока не планируют возобновлять работу каршеринга

Работа каршеринга в Москве пока не будет возобновлена, так как в этом сервисе сложно контролировать дезинфекцию машин, что недопустимо в условиях распространения коронавируса.
ТАСС 05:46
Здоровье

За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
478
Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

REGNUM 04:28
164
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
377
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
165
Общество

Пенсионную реформу могут отменить в России

Эксперт не исключает, что Кремль использует "тяжелую артилеррию" в виде отмены пенсионной реформы, чтобы нивелировать последствия кризиса, поделился политолог в разговоре с изданием "Свободная пресса".
IrkutskMedia 05:35
63
Здоровье

Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Политика

Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции

Президент поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях по выходу из ограничений.
Sochi.com вчера в 18:37
1,6K
Общество

В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с ошибками

Эхо Москвы в Челябинске 05:50
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Общество

17 человек за сутки заразились коронавирусом в Калининградской области

17 новых случаев заражения выявили в Калининградской области за прошедшие сутки.
Калининград 24 вчера в 06:26
80
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1,1K
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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