Коронавирус
Газета.RuВладелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
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Общество
Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек
В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:25
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Здоровье
В Омске назначен новый главврач горбольницы №1 им. Кабанова
Напомним, ранее в ГБ №1 произошла вспышка коронавируса. Бывший главврач Георгий Соболев уволился по собственному желанию.
АиФ Омск 04:47
Общество
Где в Смоленской области выявили новый случай коронавируса
За минувшие сутки в Смоленской области выявили минимальный за последние несколько недель показатель новых пациентов — один человек.
Smolnarod.ru вчера в 04:54
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Гаджеты
Поддержка двух SIM-карт 5G, 144 Гц и максимальная производительность. Представлена флагманская SoC MediaTek Dimensity 1000+
Dimensity 1000+ не только поддерживает ведущую технологию 5G, но и является первой в мире однокристальной системой, которая может работать с двумя SIM-картами 5G.
iXBT.com 04:40
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество
В Москве пока не планируют возобновлять работу каршеринга
Работа каршеринга в Москве пока не будет возобновлена, так как в этом сервисе сложно контролировать дезинфекцию машин, что недопустимо в условиях распространения коронавируса.
ТАСС 05:46
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Пенсионную реформу могут отменить в России
Эксперт не исключает, что Кремль использует "тяжелую артилеррию" в виде отмены пенсионной реформы, чтобы нивелировать последствия кризиса, поделился политолог в разговоре с изданием "Свободная пресса".
IrkutskMedia 05:35
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Политика
Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции
Президент поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях по выходу из ограничений.
Sochi.com вчера в 18:37
Общество
В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с ошибками
Эхо Москвы в Челябинске 05:50
Общество
17 человек за сутки заразились коронавирусом в Калининградской области
17 новых случаев заражения выявили в Калининградской области за прошедшие сутки.
Калининград 24 вчера в 06:26
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13