Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВладелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. О состоянии бизнесмена не говорится, с какого момента он находится в больнице, также неизвестно.
Читать в источнике
Комментировать307

Подробнее о событии

Сергей Прядкин: «Уверен, Федун переборет эту болезнь и все будет хорошо»

Спорт-Экспресс08:20

У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

ТАСС06:09

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Metaratings05:12

Миллиардер Федун заразился коронавирусом

Forbes05:20

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Чемпионат05:13

Тихонов: «В данный момент нельзя представить „Спартак“ без Федуна»

Sport24.ru06:59

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Sports.ru05:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном

FightCard.ru вчера в 03:51
13
Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Коммерсантъ 08:38
269
Шоу-бизнес

Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов

Адель отпраздновала свой день рождения 5 мая, ей исполнилось 32 года.
RuNews24.ru вчера в 11:51
7
Общество

Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
1K
Происшествия

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
РИА Новости вчера в 13:07
7
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
1,7K
Общество

Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
12
Здоровье

В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в Белоруссии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в Белоруссии.
Аргументы и Факты 07:38
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
21
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
1,6K
Общество

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.
РБК 07:26
1
Происшествия

18 новых случаев коронавируса подтвердились в Архангельской области

В Архангельской области подтвердились 372 случая заражения коронавирусом. За сегодняшний день прибавилось 18 заболевших.
Московский Комсомолец 08:10
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
9
Наука

В Китае создан инновационный плазменный двигатель

Ученые из Уханьского университета (Китай) разработали двигатель, который работает на воздушной плазме. Уже создан прототип устройства.
МедиаПоток вчера в 10:01
132
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
1,3K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,4K
Политика

Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали на сайт «Миротворец»

Вести.Ru 08:36
3
Футбол

Бундеслига будет возобновлена 16 мая

Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая, сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.
Sports.ru 07:25
Авто

Alfa Romeo обновила Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio

Компания Alfa Romeo представила обновленные «заряженные» седан Giulia Quadrifoglio и кроссовер Stelvio Quadrifoglio, получившие новое оборудование.
Коммерсантъ 07:05
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
513
Общество

Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева

Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
9
Политика

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
908
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,5K
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Компания забронировала мощности на третий квартал «Газпром» готовится перейти на новый формат использования газопровода «Ямал—Европа» после истечения 25-летнего транзитного контракта с Польшей, который завершится 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 12:50
2
Происшествия

Организатор сходки стритрейсеров в Петербурге арестован на 11 суток

Российская газета 08:48
3
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
4
Политика

Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым развитие экономики

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел совещание по развитию экономики.
Российская газета 08:22
Наука

Выдры жонглируют камнями, когда голодны

Машины и Механизмы вчера в 08:51
2
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное