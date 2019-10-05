Футбол
Sport24.ruУ Льориса диагностирован вывих локтевого сустава
«Тоттенхэм» сообщил о состоянии своего вратаря Уго Льориса, получившего травму в последнем матче АПЛ против «Брайтона» (0:3). У футболиста диагностирован вывих локтевого сустава.
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Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
Напавший на префектуру в Париже придерживался радикального ислама
«Нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов», — рассказал Рикар.
Парламентская газета 11:33
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Фигурное катание
Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе
Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.
Московский Комсомолец 05:53
Экономика
В Азербайджане рассказали об объёмах торговли с Россией
«В прошлом году объём торговли между нашими странами составил $2,5 млрд, и осуществляемые в этой области последовательные и системные меры дают полное основание говорить, что в 2019 году товарооборот составит $3 млрд», — заявил Мустафаев.
RT на русском 15:05
Футбол
Арнольд Шварценеггер оценил Газпром Арену
Невские Новости вчера в 07:34
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com 07:39
Гаджеты
Рассекречены стартовые цены. Pixel 4 и Pixel 4 XL оказались намного дешевле ожидаемого
Ранее сообщалось, что цены на Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют от 820 и 1127 евро, соответственно.
iXBT.com 12:57
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Политика
Белый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента.
РЕН ТВ вчера в 11:42
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Происшествия
Массовая авария произошла с маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие
Массовая авария произошла с участием маршрутного такси и четырех автомобилей на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай вечером 5 октября.
Пятый канал 14:12
Здоровье
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 18:54
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53
Политика
Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
Наука
«Рождение» вирусов впервые записали на видео
Naked Science 14:28
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Технологии
Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»
Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
News.ru 03 октября в 20:48
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19