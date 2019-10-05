Футбол

Sport24.ruSport24.ruУ Льориса диагностирован вывих локтевого сустава

«Тоттенхэм» сообщил о состоянии своего вратаря Уго Льориса, получившего травму в последнем матче АПЛ против «Брайтона» (0:3). У футболиста диагностирован вывих локтевого сустава.
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У Льориса вывих локтевого сустава

Sports.ru14:56

Льорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

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У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава

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Футболисты «Брайтона» разгромили «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

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Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео

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Ллорис избежал перелома руки

Спорт-Экспресс12:03

Льорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

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В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
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Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
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В Азербайджане рассказали об объёмах торговли с Россией

«В прошлом году объём торговли между нашими странами составил $2,5 млрд, и осуществляемые в этой области последовательные и системные меры дают полное основание говорить, что в 2019 году товарооборот составит $3 млрд», — заявил Мустафаев.
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Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем

На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
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Рассекречены стартовые цены. Pixel 4 и Pixel 4 XL оказались намного дешевле ожидаемого

Ранее сообщалось, что цены на Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют от 820 и 1127 евро, соответственно.
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

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Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

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РЕН ТВ вчера в 11:42
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В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
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WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

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Президент России прибыл в порт Тамань

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Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
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Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
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Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

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Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»

Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
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Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
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