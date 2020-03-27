Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19. Артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

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Армия и оружие Военные из РФ и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке За 4 часа российская военная полиция преодолела порядка 150 километров вдоль сирийско-турецкой границы Военнослужащие России и Турции провели новое совместное патрулирование в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Экономика Президент РФ предложил обложить налогом банковские вклады В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.

Общество Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Здоровье Коронавирус: Хакасия готовится встретить борт из Таиланда Абакан, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM В Абакан 27 марта прибывает самолёт из Таиланда с 202 пассажирами на борту.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

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Политика Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.

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Общество В России запретили прием и размещение в домах отдыха Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.

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Общество В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.