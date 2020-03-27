Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19. Артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.
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Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко

РБК02:34

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

РИА Новости02:21

Опасность миновала: Главрач больницы в Коммунарке рассказал, как Льва Лещенко спасают от коронавируса

Комсомольская правда01:30

Состояние Лещенко: главврач больницы в Коммунарке Проценко впервые прервал молчание, что происходит

Российский Диалог03:01

У Лещенко подтвердили коронавирус

ТАСС01:52

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Коммерсантъ02:21

У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

StarHit.ruвчера в 07:36
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Футбол

«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
РБК 03:36
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Шоу-бизнес

Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру ртуть»

Во время интервью с журналистами издания Teleprogramma.pro 79-летняя актриса Светлана Светличная заявила, что внучка подбросила в ее квартиру ртуть.
Дни24 01:49
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Кино

Меган Маркл озвучит документальный фильм про слонов

Inc-news.ru вчера в 15:43
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 25 марта в 09:31
Общество

У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония

Российская газета 02:57
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

Военные из РФ и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке

За 4 часа российская военная полиция преодолела порядка 150 километров вдоль сирийско-турецкой границы Военнослужащие России и Турции провели новое совместное патрулирование в сирийской зоне деэскалации Идлиб.
Военное дело 01:37
Экономика

Президент РФ предложил обложить налогом банковские вклады

В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.
Дербентские новости 03:18
Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Армия и оружие

Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию

ПолитРоссия 25 марта в 08:38
Здоровье

Коронавирус: Хакасия готовится встретить борт из Таиланда

Абакан, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM В Абакан 27 марта прибывает самолёт из Таиланда с 202 пассажирами на борту.
REGNUM 03:37
Общество

В Москве закроют рестораны и парки из-за коронавируса

В Москве с 28 марта прекратят работу рестораны и другие предприятия общественного питания из-за распространения коронавируса.
Мослента вчера в 06:17
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Наука

Древние кораллы рассказали историю Эль-Ниньо сотни лет назад

Хайтек 03:40
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Космос

Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась

О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Naked Science 02:42
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru вчера в 02:43
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
ТАСС 25 марта в 12:22
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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