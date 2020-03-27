Коронавирус
РИА НовостиУ Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19. Артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Футбол
«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса
«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Шоу-бизнес
Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру ртуть»
Во время интервью с журналистами издания Teleprogramma.pro 79-летняя актриса Светлана Светличная заявила, что внучка подбросила в ее квартиру ртуть.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Кино
Меган Маркл озвучит документальный фильм про слонов
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Армия и оружие
Военные из РФ и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке
За 4 часа российская военная полиция преодолела порядка 150 километров вдоль сирийско-турецкой границы Военнослужащие России и Турции провели новое совместное патрулирование в сирийской зоне деэскалации Идлиб.
Экономика
Президент РФ предложил обложить налогом банковские вклады
В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.
Армия и оружие
Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео
Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Общество
Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве
Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Армия и оружие
Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию
Здоровье
Коронавирус: Хакасия готовится встретить борт из Таиланда
Абакан, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM В Абакан 27 марта прибывает самолёт из Таиланда с 202 пассажирами на борту.
Общество
В Москве закроют рестораны и парки из-за коронавируса
В Москве с 28 марта прекратят работу рестораны и другие предприятия общественного питания из-за распространения коронавируса.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
Общество
В России запретили прием и размещение в домах отдыха
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Космос
Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась
О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей
За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест на коронавирус, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.