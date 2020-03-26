Наука Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.

Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Политика Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.

Политика Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе «Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Общество Выходная неделя не скажется на майских праздниках Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.

Политика Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.

Финансы Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.