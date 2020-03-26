Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comУ Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
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Telegram-канал: у Льва Лещенко улучшилось состояние

Московский Комсомолец17:55

Больной коронавирусом Лев Лещенко сидел за одним столом с Андреем Малаховым и Ангелиной Вовк

Комсомольская правда11:04

Лещенко доставлен в реанимацию с двухсторонней пневмонией

Ридус08:19

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус

Взгляд.ру07:59

У Лещенко начался отек легких

Lenta.ru08:47

У Льва Лещенко начался отёк лёгких

Чемпионат10:21

СМИ сообщили, что у Льва Лещенко обнаружили коронавирус

Российская газета08:04
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество

Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому

Около сотни пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому. Об этом 26 марта заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия 12:47
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Политика

Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса

Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
РИА Новости 18:14
Политика

Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

«Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.
RT на русском 16:43
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Общество

Выходная неделя не скажется на майских праздниках

Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
Сосновская Нива 02:20
Единоборства

Александр Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным

Ранее Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Емельяненко.
Газета.Ru 13:58
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Газета.Ru 11:55
Киберспорт

У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant

Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
CyberSport.ru 17:45
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия 11:00
Политика

Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу

Лидеры G20 приняли заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:08
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Наука

Новую платформу для наноэлектроники создали на основе троичной логики

Российские исследователи вместе с китайскими коллегами смогли создать технологию, обрабатывающую информацию с помощью троичной, а не двоичной, логики.
Индикатор 14:12
Политика

Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.
ТАСС 17:51
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Футбол

Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира

Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Bookmaker-ratings.ru 17:31
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Музыка

Сотрудники Тульского экзотариума станцевали под песню Little Big

Тульский экзотариум присоединился к челленджу Little Big – сотрудники станцевали под песню Uno.
Тульская служба новостей 05:09
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Политика

Трамп сообщил, что переговорит с Си Цзиньпином на фоне коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:02
Происшествия

В Китае от хантавируса скончался мужчина

В Китае скоропостижно скончался мужчина, инфицированный вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.
Что происходит 07:04
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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