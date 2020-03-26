Коронавирус
Evo-rus.comУ Льва Лещенко диагностировали коронавирус
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Больной коронавирусом Лев Лещенко сидел за одним столом с Андреем Малаховым и Ангелиной Вовк
Комсомольская правда11:04
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Общество
Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому
Около сотни пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому. Об этом 26 марта заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Политика
Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса
Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
Политика
Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе
«Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Общество
Выходная неделя не скажется на майских праздниках
Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным
Ранее Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Емельяненко.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Киберспорт
У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant
Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Политика
Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу
Лидеры G20 приняли заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Наука
Новую платформу для наноэлектроники создали на основе троичной логики
Российские исследователи вместе с китайскими коллегами смогли создать технологию, обрабатывающую информацию с помощью троичной, а не двоичной, логики.
Политика
Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.
Финансы
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Футбол
Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира
Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Музыка
Сотрудники Тульского экзотариума станцевали под песню Little Big
Тульский экзотариум присоединился к челленджу Little Big – сотрудники станцевали под песню Uno.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Трамп сообщил, что переговорит с Си Цзиньпином на фоне коронавируса
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
Происшествия
В Китае от хантавируса скончался мужчина
В Китае скоропостижно скончался мужчина, инфицированный вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.