У народного артиста РСФСР Льва Лещенко начался отек легких, ему подтвердили диагноз «коронавирус». Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщил источник. Собеседник издания отметил, что состояние исполнителя оценивается как тяжелое.

с чего всё началось

Лев Лещенко с быстро развивающейся двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, находится в реанимации. Врачи выявили у артиста отек легких. Инсайдер рассказал изданию Лента, что Лещенко попал в больницу в поселке Коммунарка вместе с супругой Ириной.

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