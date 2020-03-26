Общество
Актуальные НовостиУ Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Лев Лещенко с быстро развивающейся двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, находится в реанимации. Врачи выявили у артиста отек легких. Инсайдер рассказал изданию Лента, что Лещенко попал в больницу в поселке Коммунарка вместе с супругой Ириной.
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с чего всё началось
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко начался отек легких, ему подтвердили диагноз «коронавирус». Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщил источник. Собеседник издания отметил, что состояние исполнителя оценивается как тяжелое.Lenta.ru08:47
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Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Жителям Петербурга запретили ходить в церкви из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге местным жителям запретили посещать учреждения религиозных организаций из-за коронавируса.
Политика
Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Общество
Жительница Казахстана умерла от коронавируса
Нур-Султан, 26 марта 2020, 17:46 — REGNUM Летальный исход заражения коронавирусом нового типа впервые зарегистрирован в Казахстане, сообщил 26 марта журналистам казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Политика
Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины
«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.
Энергетика
Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»
Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Хоккей
Без Кубка Гагарина: КХЛ досрочно закончила сезон
Проконсультировавшись с клубами, КХЛ с целью безопасности здоровья игроков, болельщиков и всех, кто участвует в организации и проведении матчей, приняла решение завершить сезон досрочно без определения обладателя Кубка Гагарина.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Экономика
Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально
Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая заявила о болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Футбол
Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть
Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Кино
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек
В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.