Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием. Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом.

с чего всё началось

Адвокаты инвестора попросили Первый апелляционный суд учесть состояние здоровья Калви. Суд рассматривает жалобу на содержание бизнесмена под домашним арестом. Защита указала, что суд первой инстанции оставил Калви под арестом, несмотря на наличие онкологического заболевания.

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