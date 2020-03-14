Общество
Вести.RuУ Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса. Скончалась тетя ирландского бойца. Спортсмен призвал быть более бдительным к гигиене.
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Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Общество
Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Экономика
Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»
В компании-операторе развеяли возможные опасения в том, что снижение котировок акций инвесторов проекта в результате мирового нефтяного кризиса может негативно повлиять на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса для легких
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Политика
В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.
Здоровье
Дерипаска призвал немедленно закрыть Россию на полный карантин
В России предлагают ввести карантин на 60 дней - по мнению Олега Дерипаски, нужно закрыть все границы и отменить мероприятия.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Общество
В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса
В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Хоккей
«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Происшествия
В Японии арестовали притворявшегося заражённым коронавирусом мужчину
Мужчина выкрикивал, что если кто-то приблизится к нему ближе чем на метр, то он заразит всех коронавирусом.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
Футбол
Отец Холанда отреагировал на насмешки игроков «ПСЖ» над сыном
Отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге отреагировал на поведение игроков «ПСЖ» после ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Общество
Россия ограничивает авиасообщения со странами Европы
Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Политика
Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Экономика
«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях
Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Биатлон
В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.