Общество

Вести.RuВести.RuУ Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса. Скончалась тетя ирландского бойца. Спортсмен призвал быть более бдительным к гигиене.
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Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:26

Тетя Конора Макгрегора скончалась от коронавируса

НТВ00:50

Тетя бойца ММА Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Известия00:16

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

РБК01:03

Родственница Макгрегора умерла от коронавируса

Sport24.ruвчера в 23:07

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Газета.Ruвчера в 22:35

Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 22:21
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Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

Вечерний курьер вчера в 06:37
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США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru вчера в 16:40
Общество

Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 02:45
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Псковское агентство информации вчера в 10:33
Экономика

Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»

В компании-операторе развеяли возможные опасения в том, что снижение котировок акций инвесторов проекта в результате мирового нефтяного кризиса может негативно повлиять на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".
Радио Sputnik 12 марта в 04:40
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Путешествия

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 02:10
Политика

В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.
Дождь 12 марта в 06:44
Здоровье

Дерипаска призвал немедленно закрыть Россию на полный карантин

В России предлагают ввести карантин на 60 дней - по мнению Олега Дерипаски, нужно закрыть все границы и отменить мероприятия.
Газета.Ru 02:39
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Общество

В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Lenta.ru 02:28
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Хоккей

«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Горобзор.ру 11 марта в 12:43
Происшествия

В Японии арестовали притворявшегося заражённым коронавирусом мужчину

Мужчина выкрикивал, что если кто-то приблизится к нему ближе чем на метр, то он заразит всех коронавирусом.
Говорит Москва 01:26
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Политика

Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
РБК вчера в 22:17
Футбол

Отец Холанда отреагировал на насмешки игроков «ПСЖ» над сыном

Отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге отреагировал на поведение игроков «ПСЖ» после ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч ТВ 01:21
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.
РИА Новости вчера в 20:11
Гаджеты

IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру

Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Sibnet Новости 12 марта в 07:43
Общество

Россия ограничивает авиасообщения со странами Европы

Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией.
МордовМедиа вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru 12 марта в 06:51
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Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Экономика

«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях

Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
ТАСС 12 марта в 23:25
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Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
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Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру вчера в 11:40
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В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
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В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.
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Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.
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