Футбол
РБКFT сообщила о рекордной для спорта оценке совладельца «Манчестер Сити»
Пакет оценивается в $500 млн, а стоимость всей CFG — $4,8 млрд, что является рекордным показателем для спорта, пишет газета. Компании, помимо «Манчестер Сити», принадлежат несколько клубов из США и Китая. По данным FT, полученные $500 млн CFG планирует направить на покупку большего числа клубов.
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Авто
Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии
Автоновости дня вчера в 05:41
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Российская газета 06:40
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Армия и оружие
Лавров назвал профессиональной работу канала связи РФ и США по Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что канал между Россией и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии функционирует профессионально.
РЕН ТВ 05:51
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
RT на русском 06:17
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
RT на русском 04:52
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
РБК 25 ноября в 15:19
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Life.ru вчера в 11:57
Политика
Россия предложила США продлить СНВ-3 на пять лет
Российская Федерация предложила Соединенным Штатам продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, заявил 27 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 05:22
Политика
Медведев 5 декабря в интервью телеканалам подведет итоги года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря даст ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.
ТАСС 03:23
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Музыка
Представительница Польши выиграла Детское Евровидение
RT на русском 24 ноября в 14:17
Происшествия
В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов
В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов, сбив шесть человек.
Известия вчера в 11:46
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
РБК 06:51
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Газета.Ru вчера в 08:15
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Армия и оружие
Французские военные погибли при столкновении вертолетов в Мали
При столкновении двух военных вертолетов в Мали трагически погибли 13 французских военнослужащих.
iReactor вчера в 05:18
Экономика
Авен назвал условие возможной продажи Альфа-банка
Совладелец и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в интервью проекту «Русские норм!» назвал условие, при котором возможна продажа банка.
Forbes 05:42
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Спорт
В Кремле прокомментировали призывы отстранить Россию от спорта
Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Свободная Пресса 05:58
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Lenta.ru 06:27
Футбол
Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы.
Gazeta.SPb вчера в 14:37
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Брянские новости 03:15
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru вчера в 03:45