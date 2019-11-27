Американская компания Silver Lake проявляет заинтересованность в приобретении 10 процентов акций компании City Football Group, во владение которой входит «Манчестер Сити» и его дочерние команды в США и Китае.

У «Манчестер Сити» появятся новые владельцы из США

Происшествия Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть "Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в России Специалисты ведущего поставщика информации и консультационных услуг, компании IDC перечислили самые популярные смартфоны в России.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Общество В России зафиксирован миллион вакансий В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Общество Суд в Швеции не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

Политика Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.

Спорт Кремль оценил решение некоторых спортсменов выступать за другую страну Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что из-за ситуации с WADA ряд российских атлетов решил выступать под флагами других стран.

Происшествия Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Гаджеты Honor представил новые «умные» часы Watch Magic 2 Китайский бренд Honor представил новые «умные» часы Watch Magic 2. Продажи новинки начнутся 12 декабря по цене от 155 до 200 долларов.

Армия и оружие Британии предрекли полное поражение в войне с Россией Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.

Шоу-бизнес Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.

Общество Большинство россиян обдумывает переход на фриланс Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».