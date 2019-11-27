Футбол
Евро-футбол.руУ «Манчестер Сити» появятся новые владельцы из США
Американская компания Silver Lake проявляет заинтересованность в приобретении 10 процентов акций компании City Football Group, во владение которой входит «Манчестер Сити» и его дочерние команды в США и Китае.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 27
Число погибших в результате мощного землетрясении в Албании достигло 27 человек.
Происшествия
Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть
"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Специалисты ведущего поставщика информации и консультационных услуг, компании IDC перечислили самые популярные смартфоны в России.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Здоровье
Онколог назвал главные симптомы рака поджелудочной железы
По словам эксперта, сахарный диабет и рак поджелудочной железы связаны между собой.
Политика
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с «Нафтогазом»
Компании "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают работать над заключением нового контракта, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Шоу-бизнес
Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска
Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
Общество
Суд в Швеции не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Авто
Mazda выводит в продажу Mazda3 с инновационным двигателем
В представительстве компании Mazda сообщили о старте продаж Mazda3 с новым двигателем.
Спорт
Кремль оценил решение некоторых спортсменов выступать за другую страну
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что из-за ситуации с WADA ряд российских атлетов решил выступать под флагами других стран.
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Гаджеты
Honor представил новые «умные» часы Watch Magic 2
Китайский бренд Honor представил новые «умные» часы Watch Magic 2. Продажи новинки начнутся 12 декабря по цене от 155 до 200 долларов.
Политика
Пикалева утвердили в должности вице-губернатора Петербурга
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты утвердили Ирину Потехину в должности вице-губернатора Петербурга.
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в войне с Россией
Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Шоу-бизнес
Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу
Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы
В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Авто
Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения
Если еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом в нашей стране, то после закрытия производства на заводе в Черкесске дилеры вынуждены распродавать оставшиеся запасы машин.
Политика
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
Шоу-бизнес
Камила Кабелло извинилась перед принцем Уильямом и Кейт Миддлтон за кражу из дворца
Кейт Миддлтон с официального аккаунта Кенсингтонского дворца шутливо ответила на твит, поставив в комментарии эмодзи в виде глаз.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.