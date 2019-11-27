Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руУ «Манчестер Сити» появятся новые владельцы из США

Американская компания Silver Lake проявляет заинтересованность в приобретении 10 процентов акций компании City Football Group, во владение которой входит «Манчестер Сити» и его дочерние команды в США и Китае.
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Владелец «Манчестер Сити» продал свою долю акций на 500 млн долларов

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
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