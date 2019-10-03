Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияУ Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

О появлении девочки стало известно утром 19 октября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Маргарита Симоньян родила дочку

РИА Новости09:34

Симоньян попросила мир быть добрее к своей новорожденной дочери

Телепрограмма10:48

У Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян родилась дочь

StarHit.ru07:00

Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

Woman.ru07:20

У Симоньян родилась дочь

RT на русском07:19

Маргарита Симоньян дала новорожденной дочке красивое грузинское имя

7Дней.ру08:00

Симоньян в третий раз стала матерью

Дни.ру06:38
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Московский Комсомолец вчера в 09:04
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Политика

МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу

Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Взгляд.ру вчера в 10:46
Авто

Bentley начала производство нового Flying Spur

Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
Общество

Роспотребнадзор уточнил планы о запрете пластиковых пакетов

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России, последним шагом которого станет полный запрет на их использование.
Lenta.ru вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
Футбол

Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

РИА Новости 11:08
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ

Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Политика

Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией

RT на русском 09:52
Авто

Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили вчера в 23:56
Происшествия

В орловскую больницу попала девочка-маугли

В Орловский областная центр медицинской помощи детям имени Кругловой доставили 12-летнюю девочку-маугли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
АиФ - Черноземье вчера в 10:04
Футбол

Футболист молодежной сборной России попал в реанимацию после матча

РБК 11:10
Хоккей

Овечкин не забил «Рейнджерс», но продлил серию с очками до 6 матчей

Sports.ru 03:34
Здоровье

Врач рассказал об опасности отказа от бюстгальтера

Газета.Ru вчера в 16:28
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Происшествия

Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва

Газета.Ru вчера в 10:47
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку протурецких боевиков в провинции Хасеке

Подразделения сирийской армии, расположенные в районе селения Эль-Ахрас в провинции Хасеке, отразили атаку боевиков вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии.
Военное обозрение 11:14
Религия

Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Здоровье

В США более 30 человек скончались от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Общество

Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений

Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Политика

Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

РИА Новости 07:19
Футбол

УЕФА начнет разводить команды из России и Косово в своих турнирах

Решение приняла сама организация на заседании чрезвычайной группы по ситуации с играми женских команд России и Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Футбол

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

РБК 10:38
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.
РЕН ТВ 09:37
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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