Шоу-бизнес
ИзвестияУ Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
О появлении девочки стало известно утром 19 октября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Авто
Bentley начала производство нового Flying Spur
Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Общество
Роспотребнадзор уточнил планы о запрете пластиковых пакетов
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России, последним шагом которого станет полный запрет на их использование.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
Футбол
Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Происшествия
В орловскую больницу попала девочка-маугли
В Орловский областная центр медицинской помощи детям имени Кругловой доставили 12-летнюю девочку-маугли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Здоровье
Врач рассказал об опасности отказа от бюстгальтера
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку протурецких боевиков в провинции Хасеке
Подразделения сирийской армии, расположенные в районе селения Эль-Ахрас в провинции Хасеке, отразили атаку боевиков вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии.
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Политика
Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Футбол
УЕФА начнет разводить команды из России и Косово в своих турнирах
Решение приняла сама организация на заседании чрезвычайной группы по ситуации с играми женских команд России и Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.