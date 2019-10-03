О появлении девочки стало известно утром 19 октября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

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