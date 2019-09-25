Футбол
Sport24.ruУ Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение в матче шестого тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:1). Как информирует официальный сайт каталонцев, у аргентинца было диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра.
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Политика
Сергей Лавров назвал позором действия США в отношении наших дипломатов
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "позором" действия Соединенных Штатов в отношении российской делегации.
Вести.Ru вчера в 23:21
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Футбол
«Енисей» проиграл «Зениту» и лишил фаната секса
Красноярский «Енисей» уступил петербургскому «Зениту» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России и извинился перед фанатом, который получил бы секс с девушкой в случае положительного исхода игры.
Lenta.ru 15:00
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Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
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Космос
Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки»
Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.
Инфо24 13:48
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США.
News.ru 06:46
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Игры
«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию
Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
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Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок
Российская газета вчера в 02:39
Наука
Искусственный интеллект не уступает опытным врачам
Исследование показало, что технология искусственного интеллекта в диагностике ничуть не уступает опытным медицинским профессионалам.
MedikForum.ru 07:20
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия
Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.
Газета.Ru 17:15
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe вчера в 23:56
Футбол
ФИФА одобрила ограничения по аренде игроков и выплатам агентам
Комитет всех заинтересованных сторон футбольной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил идею по ограничению аренды игроков и агентским выплатам.
RT на русском 14:47
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Единоборства
Фёдор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России
Президент Bellator Скотт Кокер заявил о намерении провести в России турнир организации, главным боем которого станет поединок с участием Фёдора Емельяненко.
RT на русском 03:10
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
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Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Российская газета 13:51