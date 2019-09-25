Футбол

Sport24.ruSport24.ruУ Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение в матче шестого тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:1). Как информирует официальный сайт каталонцев, у аргентинца было диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра.
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