Энергетика
ЯмалPROУ Михельсона не хотят платить налог за Сечина
Предложение Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ) воспринято в «Сибуре» (основными акционерами которого являются олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко) в штыки.
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Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Здоровье
Сезон вакцинации против гриппа продлили в Омской области
В Омской области продлили прививочную кампанию против гриппа. В регион поступила дополнительная партия вакцины для взрослых.
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Игры
Death Stranding получила от пользователей 61 балл на Metacritic — более 300 отзывов негативные
Средний балл игры Хидэо Кодзимы на момент публикации новости составил 61. У Death Stranding 487 положительных отзывов и 328 отрицательных.
Кино
Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»
Политика
Песков объяснил слова Путина о «Википедии»
Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
Общество
В ХМАО чиновникам запретили материться в соцсетях
Как следует из текста документа, нововведения касаются, в частности, рекомендаций чиновникам не использовать ненормативную лексику в ходе общения в социальных сетях и не критиковать существующий конституционный строй, в том числе не «лайкать» материалы содержащие критику власти и не входить в оппозиционные группы.
Происшествия
В детсаду в Нарьян-Маре после убийства ребенка решили сделать ремонт
Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, власти планируют отремонтировать и переименовать, чтобы избавить от напоминаний о трагедии.
Футбол
Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов".
Общество
Назвавший русский язык клоачным профессор ВШЭ отказался извиняться
29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Кино
Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона
TVLine сообщает, что мета-возрождение популярного некогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210», предпринятое телекомпанией Fox, ограничится лишь одним сезоном.
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Общество
МВД готовит поправки в УК и УПК за пропаганду наркотиков в интернете
28 октября Владимир Путин поручил подготовить такие поправки.
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Политика
Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Армия и оружие
Российские подлодки получат укрытия, защищающие от ядерного удара
Лев Федосеев / ТАСС Российские подводные лодки получат укрытия, которые способны защитить не только от обычных бомб и ракет, но и от ядерного удара.
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
Общество
Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»
Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах» был принят в 2017 году специально для создания на территории МГУ научно-технологического центра.