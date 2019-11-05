Энергетика

ЯмалPROЯмалPROУ Михельсона не хотят платить налог за Сечина

Предложение Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ) воспринято в «Сибуре» (основными акционерами которого являются олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко) в штыки.
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