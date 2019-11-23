Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАСС08:17

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новости08:56

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ru08:44

В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ru13:15

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газета08:42

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегодня08:46

У Минтруда есть ряд замечаний по поводу новой системы пенсионных накоплений

Mockva.ru09:54
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Музыка

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске

ИрСити 10:43
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Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
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Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
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Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Piter.tv 13:38
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

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Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
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Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
7Дней.ру 03:15
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«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Lenta.ru вчера в 00:56
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина: «Первый канал ищет мне замену»

Надежда Бабкина рассказала журналистам о загруженном графике. По словам телеведущей, Первый канал ищет ей замену.
OAnews 08:21
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В Татарстане не обнаружено опасных инфекционных болезней животных

В Татарстане за 2019 год не было зарегистрировано опасных инфекционных болезней сельскохозяйственных животных.
TatCenter 07:39
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
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Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
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Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
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Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
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Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
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Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
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На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

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Активистку из Комсомольска задержали по делу о порнографии

Юлию Цветкову, руководительницу детского театра «МЕРАК» и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре, задержали в рамках уголовного дела за распространение порнографии.
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Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
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ВВС США озвучили сроки готовности гиперзвукового оружия

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«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»

Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад».
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Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
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«Манчестер Сити» — шестой клуб, который одержал 400 побед в АПЛ

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Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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