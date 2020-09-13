Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Боевики запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляли три населенных пункта в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.