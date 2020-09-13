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РИА Новости
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.В источнике

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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Боевики обстреляли три населенных пункта в Сирии

Боевики запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляли три населенных пункта в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Боевики обстреляли три населенных пункта в Сирии
Московский Комсомолец12 сентября в 16:00
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Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUMвчера в 09:57
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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