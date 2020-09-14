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У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения бюджета 2019 года Минтрудом и Рострудом обнаружила ряд нарушений и недостатков. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на контрольное ведомство.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
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Профиль

У Минтруда обнаружили нарушения на сумму более 800 млн рублей

Профиль20:37
Давыдов.Индекс

О проверке Счетной палаты в Минэнерго

Давыдов.Индекс11 сентября в 06:09
Известия

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Известия20:12
News.ru

Счётная палата нашла нарушения у Минтруда на 800 млн рублей

News.ru18:18
Московский Комсомолец

Счетная палата нашла у Минтруда многомиллионные нарушения

Московский Комсомолец17:54
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

РИА Новости17:11
ФедералПресс

Счетная палата нашла у Минтруда нарушений на 836,4 млн рублей

ФедералПресс20:21

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

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Lenta.ru17:37

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Lenta.ru20:02
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CyberSport.ru17:45

Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

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