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У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения бюджета 2019 года Минтрудом и Рострудом обнаружила ряд нарушений и недостатков. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на контрольное ведомство.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата России проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
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Телеканал 360°

В работе Минтруда нашли нарушения на 800 миллионов рублей

Телеканал 360°20:59
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

РИА Новости17:11
Известия

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Известия20:12
News.ru

Счётная палата нашла нарушения у Минтруда на 800 млн рублей

News.ru18:18
ТАСС

Счетная палата нашла у Минтруда нарушения на сумму свыше 800 млн рублей

ТАСС18:00
Московский Комсомолец

Счетная палата нашла у Минтруда многомиллионные нарушения

Московский Комсомолец17:54
ФедералПресс

Счетная палата нашла у Минтруда нарушений на 836,4 млн рублей

ФедералПресс20:21

Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

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