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Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения бюджета 2019 года Минтрудом и Рострудом обнаружила ряд нарушений и недостатков. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на контрольное ведомство.