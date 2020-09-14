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У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения бюджета 2019 года Минтрудом и Рострудом обнаружила ряд нарушений и недостатков. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на контрольное ведомство.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
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Телеканал 360°

В работе Минтруда нашли нарушения на 800 миллионов рублей

Телеканал 360°20:59
Профиль

У Минтруда обнаружили нарушения на сумму более 800 млн рублей

Профиль20:37
Известия

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Известия20:12
ФедералПресс

Счетная палата нашла у Минтруда нарушений на 836,4 млн рублей

ФедералПресс20:21
News.ru

Счётная палата нашла нарушения у Минтруда на 800 млн рублей

News.ru18:18
Московский Комсомолец

Счетная палата нашла у Минтруда многомиллионные нарушения

Московский Комсомолец17:54
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

РИА Новости17:11

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Газета.Ru21:10
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Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова

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Lenta.ru20:02
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REGNUM19:58

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Российская газетавчера в 13:00
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