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Известия

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения бюджета 2019 года Минтрудом и Рострудом обнаружила ряд нарушений и недостатков. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на контрольное ведомство.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата России проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
Подробнее о событии
News.ru

Счётная палата нашла нарушения у Минтруда на 800 млн рублей

News.ru18:18
ФедералПресс

Счетная палата нашла у Минтруда нарушений на 836,4 млн рублей

ФедералПресс20:21
Известия

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Известия20:12
Телеканал 360°

В работе Минтруда нашли нарушения на 800 миллионов рублей

Телеканал 360°20:59
ТАСС

Счетная палата нашла у Минтруда нарушения на сумму свыше 800 млн рублей

ТАСС18:00
Московский Комсомолец

Счетная палата нашла у Минтруда многомиллионные нарушения

Московский Комсомолец17:54
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

РИА Новости17:11

Уровни воды повысились в девяти реках в Иркутской области

Подразделения ГИМС передислоцированы для несения дежурства в районы, где прогнозируется повышение уровня рек.13 сентября на реке Уда вблизи поселка Октябрьский наблюдалось повышение уровня воды на 34 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Бирюса, Лена, Киренга наблюдалось повышение уровней воды до 22 см. На реке Витим уровень воды понизился на 8-13 см.
IrkutskMedia22:07

Спрос на туризм упадёт на 57% — Oxford Economics

Лондон, 13 сентября 2020, 09:44 — REGNUM Международный туризм в 2020 году упадет на 57% из-за карантинных мер и закрытия границ во многих странах, согласно данным британской исследовательской компании Oxford Economics.
REGNUMвчера в 02:44
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