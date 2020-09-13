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РИА Новости
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
Подробнее о событии
ФедералПресс

Счетная палата нашла у Минтруда нарушений на 836,4 млн рублей

ФедералПресс20:21
Давыдов.Индекс

О проверке Счетной палаты в Минэнерго

Давыдов.Индекс11 сентября в 06:09
Мойка78

Минтруд должен отдать 800 млн рублей

Мойка7818:23
News.ru

Счётная палата нашла нарушения у Минтруда на 800 млн рублей

News.ru18:18
Московский Комсомолец

Счетная палата нашла у Минтруда многомиллионные нарушения

Московский Комсомолец17:54
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

РИА Новости17:11
Известия

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
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Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова

Издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице.
Lenta.ru20:02
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Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

По словам экспертов "Автостата", за первые 8 месяцев 2020 года на российской "вторичке" было перепродано 3 296 700 "легковушек", то есть сокращение по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м составляет 5,8%. Напомним, некоторое время назад портал "Новые автомобили" сообщил, что после положительной динамики роста реализации новых авто в РФ, в августе объемы вновь "ушли в минус".
Новые автомобиливчера в 11:34
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