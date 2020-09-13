У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках.В источнике
С чего всё началось
У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
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