Известия 1

Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках.