Экономика
Новый ДеньМишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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Политика
Мишустин назначил новых заместителей главы ФНС
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех новых заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
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Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Происшествия
Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант
В интернете появилась кадры, снятые в городе Калабасас (Калифорния), где сегодня потерпел крушение частный вертолет, на борту которого находился легендарный баскетболист Кобе Брайант.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело
СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Теннис
Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open
Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
Экономика
Материнский капитал ожидает указаний
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
Гаджеты
Android такое и не снилось. Apple выпустит iOS 14 даже для iPhone 6s и iPhone SE
Источник говорит, что в случае iPhone новая версия операционной системы выйдет для тех же поколений устройств, что и iOS 13.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Гаджеты
Ryzen 7 3800X уже подешевел на 60 долларов. Почти все остальные новые CPU AMD также упали в цене
Восьмиядерный Ryzen 7 3800X предлагают за 340 долларов — на 60 долларов дешевле рекомендованной цены.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал «воссоединение» с Дженнифер Энистон
Известный американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем воссоединении с одной из бывших жен — актрисе Дженнифер Энистон.
Общество
Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году
В отчетах ведомства фигурируют также "Новая газета", "Коммерсантъ" и "Ведомости" - всего более 400 российских СМИ.
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Общество
ВЦИОМ: 12% россиян не доверяют искусственному интеллекту
Более половины (75%) россиян знают о технологии искусственного интеллекта (ИИ), но только 29% понимают ее суть, а 38% смогли назвать сферы ее применения, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественном мнения (ВЦИОМ).