Экономика

Новый ДеньНовый ДеньМишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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Шансов на помощь немного: об обращении бизнеса к Мишустину

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