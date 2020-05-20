Общество

Вести.RuВести.RuУ Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда, истец требует полной блокировки популярного видеохостинга.
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с чего всё началось

В Мосгорсуде посмотрят YouTube

Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск о блокировке YouTube в России

ТАСС06:03

Экс-советник президента назвал иск о блокировке YouTube пиаром

Телеканал 360°07:45

В Мосгорсуде посмотрят YouTube

Коммерсантъвчера в 17:52

Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России

Lenta.ruвчера в 23:56

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Ведомостивчера в 23:56

В России попросили заблокировать YouTube

URA.Ruвчера в 22:27

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

Вести.Ru01:20
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Энергетика

Цены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
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Здоровье

«Альянс врачей» запустил онлайн-карту с проблемами российских медиков

Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту с данными о проблемах в системе здравоохранения России во время пандемии коронавируса.
Дождь 10:34
Общество

Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела

Московский Комсомолец 08:28
7
Общество

Удальцова задержали на пикете в Москве за нарушение самоизоляции

ТАСС 10:18
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Происшествия

В России завели первое уголовное дело о «женском обрезании»

Следственный комитет по республике Ингушетия возбудил первое в России уголовное дело по поводу процедуры «женского обрезания».
Инфо24 вчера в 13:42
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Общество

Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
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Армия и оружие

В России создадут Военно-инженерную академию

Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Происшествия

Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК

Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
1,5K
Футбол

Аршавин сравнил своих бывших одноклубников по «Зениту» с дровами

78.ru 01:45
Спорт

Роднина выступила за избирательное финансирование спортсменов в России

В понедельник председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что государство будет стараться оказывать меньше влияния на профессиональный спорт в стране, чтобы позволить ему развиваться самостоятельно.
РБК 08:25
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
1,4K
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
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Шоу-бизнес

Отцом пятого ребенка Марии Порошиной стал влиятельный чиновник

По второй версии отцом ребенка может быть российский чиновник, работающий в Совете Федерации.
Городовой 05:54
3
Шоу-бизнес

Михаил Боярский предложил забросать помидорами современных звезд

Боярский признался, что по работе не скучает, театр в последнее время его расстраивает.
Privet-Rostov.ru 09:55
Наука

Скелет лесного слона возрастом 300 тысяч лет обнаружили в Германии

Немецкие археологи обнаружили останки древнего лесного слона возрастом около 300 тысяч лет.
iReactor 08:03
9
Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Экономика

Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД

Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.
РБК 10:39
Общество

В США объявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

В США успешно протестировали на людях вакцину против нового коронавируса.
Православие и Мир 05:52
847
Здоровье

Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе

15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
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Шоу-бизнес

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец 08:34
3
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Происшествия

Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет

Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
17
Армия и оружие

Американцы создадут спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Новый День вчера в 05:33
19
Шоу-бизнес

Самойлова претендует на половину доходов Джигана после развода

Модель Оксана Самойлова требует от своего супруга, рэп-исполнителя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), половину его дохода после развода.
Народные новости 04:24
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