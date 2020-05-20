Общество
Вести.RuУ Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда, истец требует полной блокировки популярного видеохостинга.
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с чего всё началось
Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.Коммерсантъвчера в 17:52
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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
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