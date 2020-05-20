Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.

с чего всё началось

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда, истец требует полной блокировки популярного видеохостинга.

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

Энергетика Цены на газ в России оказались выше европейских Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. 3

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 4,7K

Политика Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.

Здоровье «Альянс врачей» запустил онлайн-карту с проблемами российских медиков Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту с данными о проблемах в системе здравоохранения России во время пандемии коронавируса.

Общество Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России. 29

Армия и оружие В России создадут Военно-инженерную академию Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Спорт Роднина выступила за избирательное финансирование спортсменов в России В понедельник председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что государство будет стараться оказывать меньше влияния на профессиональный спорт в стране, чтобы позволить ему развиваться самостоятельно.

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 229

Шоу-бизнес Михаил Боярский предложил забросать помидорами современных звезд Боярский признался, что по работе не скучает, театр в последнее время его расстраивает.

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 559

Экономика Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.

Здоровье Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе 15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе. 11

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 522

Происшествия Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.