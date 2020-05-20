Общество
Вести.RuУ Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда, истец требует полной блокировки популярного видеохостинга.
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с чего всё началось
Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.Коммерсантъвчера в 17:52
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Авто
Представлен новый Porsche 911 Targa
Новое поколение 911 получило полноприводные модели 911 Targa 4 и 911 Targa 4S Компания Porsche опубликовала фотографии новой "горячей" модели 911 - Targa.
Inc-news.ru вчера в 17:45
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Происшествия
Задержана замглавы администрации города Мичуринска
По предварительной версии, договор на проведение работ по благоустройству заключили с подставной фирмой (чтобы провести через неё деньги), а по факту исполнителем контракта были сотрудники муниципального предприятия, которое курировала Самылина как заместитель главы городской администрации.
Блокнот Тамбов 05:40
Армия и оружие
Подразделения народной милиции ДНР приведены в боевую готовность
Подразделения народной милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности в соответствии с распоряжениями главы республики Дениса Пушилина, заявил замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.
Взгляд.ру 07:53
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Экономика
На заседание думы вынесли проект областного бюджета
Об основных категориях распределения финансирования упоминалось ранее на заседании рабочей группы комитета: 189 млн на выплаты медикам и более 800 млн на парк Гагарина Таким образом, как сказал Ойкин, доходы областного бюджета за 2020 год составят 120 миллиардов 245,8 миллиона рублей, а расходы - 124 миллиарда 330,5 миллиона рублей, дефицит бюджета составил 4 миллиарда 84,7 миллиона рублей.
Четвертая Власть 08:56
Здоровье
Эксперты: Россия выходит из карантина с учетом лучших практик мира
Способы постепенного снятия ограничений в России, введённых из-за опасности распространения коронавируса, соответствуют лучшим практикам в мире.
Национальная служба новостей 07:06
Общество
Парикмахерским разрешили работать с 25 мая в Красноярском крае
В самом тексте приказа даются рекомендации владельцам парикмахерских – соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
ИА Запад24 07:20
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
РИА Новости 08:59
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Политика
Дмитрий Бердников не утверждён в должности первого вице-губернатора
В среду, 20 мая на 30-й сессии депутаты Законодательного собрания Иркутской области депутаты согласовывали кандидатуры первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова и первого заместителя губернатора региона Дмитрия Бердникова.
Байкал24 06:53
Здоровье
На похоронах в Адыгее коронавирусом заразились более 150 человек
После проведения массовых похорон в Красногвардейском районе Адыгеи было зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусом, заявил республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний 19 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 04:24
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Общество
Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Кино
Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона.
News.ru 04:57
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском вчера в 04:00
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
Украина продлила карантин до 22 июня
Украинское правительство продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 22 июня.
Московский Комсомолец 08:05
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом распространения пандемии коронавируса может стать Латинская Америка.
Evo-rus.com 05:44