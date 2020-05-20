Общество
ВедомостиOntarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Читать в источнике
Оценить296
с чего всё началось
Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество
«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей
Сообщество «Диссернет», занимающееся выявлением нарушений, в том числе плагиата, в диссертациях, проверило на соответствие академическим нормам работы 128 российских судей.
РБК 02:54
Кино
В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Политика
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Городовой 02:53
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Общество
Еще 1423 человека вылечили в Москве от коронавируса
Вечерняя Москва 18 мая в 02:22
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Политика
Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра
Владимир Путин своим указом вернул полномочия главы правительства Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:43
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 10 новых и 7 обновленных моделей до 2026 года
По словам руководителя программы Lada B/C Алексея Лихачёва, в планах российского производителя «АвтоВАЗ» на ближайшие 6 лет числится запуск 10 новых моделей и обновление 7 существующих.
Car.ru 01:29
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
Беглов назначил нового главу комитета по транспорту Петербурга
Новым председателем комитета по транспорту Петербурга стал Кирилл Поляков, который ранее занимал должность генерального директора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области».
РБК Санкт-Петербург 02:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31