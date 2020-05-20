Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.

с чего всё началось

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

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