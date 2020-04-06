Коронавирус
Территория новостейУ Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Предварительно была диагностирована пневмония, и пациентку доставили в больницу. Были проведены необходимые исследования, по результатам которых и был поставлен окончательный врачебный вердикт - коронавирус. Сейчас Надежда Бабкина находится под наблюдением медиков.
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Николай Цискаридзе не подтвердил информацию о коронавирусе у Надежды Бабкиной
Пятый каналвчера в 13:31
Николай Цискаридзе не подтвердил информацию о коронавирусе у Надежды Бабкиной
Говорит Москвавчера в 13:01
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Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
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Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
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Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
Экономика
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Правительство РФ определило максимальный размер кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на который могут распространяться кредитные каникулы для заемщиков, чьи доходы сократились на 30%.
Общество
Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
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Врач рассказала, как во время карантина обезопасить пожилых людей
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Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
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Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом
В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Общество
Сеть «Спортмастер» временно закрывает магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» временно закрывает свои магазины на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Здоровье
Коронавирус: зараженный педиатр в Абакане приняла 18 детей
Глава ведомства Владимир Костюш ответил на волнующий многих жителей Абакана вопрос — госпитализированная педиатр вела прием в третьей поликлинике детской республиканской больницы, оно расположено по Кати Перекрещенко.