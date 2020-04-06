Коронавирус
OvideO.ruУ Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Народная артистка России Надежда Бабкина находится в больнице с подтверждённым коронавирусом. Неприятную новость о болезни 70-летней артистки сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что Надежде Георгиевной стало плохо ещё в минувшую среду, 1-го апреля.
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Армия и оружие
Советские танки названы самыми приспособленными к модернизации
Шоу-бизнес
Меган Маркл остается принцессой Великобритании
Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Энергетика
Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти
Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
Кино
В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу
Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
Общество
В Новгородской области умер пациент с коронавирусом
Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания
Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина
Авто
Кроссовер Kia Seltos собрал в России свыше 4 тыс. заказов
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Общество
Мэр Нью-Йорка допустил временные захоронения жертв коронавируса
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что ежедневные сотни жертв нового коронавируса могут заставить чиновников использовать «временные захоронения», чтобы справиться с нагрузкой, связанной с похоронными службами и бюро, сообщает The Washington Post.
Общество
Россия возобновила вывозные рейсы
Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран.
Футбол
ФИФА продлит текущий футбольный сезон
В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Футбол
39-летний Рыжиков заявил о желании поиграть в Европе
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании поиграть в Европе.
Здоровье
Людей из группы риска первыми проверят на антитела к коронавирусу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что первыми, кого проверят на антитела к коронавируса станут люди из группы риска, а также те, кто уже переболел COVID-19.
Общество
В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека
В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен до 20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России.
Политика
Рост рейтинга Путина объяснили во ВЦИОМ
Ранее NEWS.ru сообщал, что ВЦИОМ провёл опрос россиян после телеобращения президента РФ Владимира Путина 2 апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
Игры
Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition
Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.