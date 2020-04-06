Коронавирус

OvideO.ruOvideO.ruУ Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

Народная артистка России Надежда Бабкина находится в больнице с подтверждённым коронавирусом. Неприятную новость о болезни 70-летней артистки сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что Надежде Георгиевной стало плохо ещё в минувшую среду, 1-го апреля.
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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