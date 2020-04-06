Народная артистка России Надежда Бабкина находится в больнице с подтверждённым коронавирусом. Неприятную новость о болезни 70-летней артистки сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что Надежде Георгиевной стало плохо ещё в минувшую среду, 1-го апреля.

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Космос Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.

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Общество Мэр Нью-Йорка допустил временные захоронения жертв коронавируса Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что ежедневные сотни жертв нового коронавируса могут заставить чиновников использовать «временные захоронения», чтобы справиться с нагрузкой, связанной с похоронными службами и бюро, сообщает The Washington Post.

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Футбол ФИФА продлит текущий футбольный сезон В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.

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Здоровье Людей из группы риска первыми проверят на антитела к коронавирусу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что первыми, кого проверят на антитела к коронавируса станут люди из группы риска, а также те, кто уже переболел COVID-19.

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Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России.