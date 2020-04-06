У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля.

Общество Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Общество Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Общество Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.

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Общество В Турции запретили продажу медицинских масок Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

Экономика «Саханефтегазсбыт» снизил цены на бензин в нескольких АЗС Якутии Цены на топливо "Саханефтегазсбыт" на заправочных станциях в Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, селах Нижний Бестях и Качикатцы снижены с 6 апреля, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу компании.