Коронавирус
Lenta.ruУ Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля.
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Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Политика
Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений
Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Политика
«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер
В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Здоровье
В сети появился ролик о буднях врачей Боткинской больницы
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
ЖКХ
В Минстрое пояснили мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
В Минстрое России пояснили временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Футбол
«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме выплат сотрудникам
Руководство "Ливерпуля" приняло решение отказаться от участия в государственной программе сохранения рабочих мест.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не поедет на турнир UFC
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин
Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
Политика
ЕС создаст военную оперативную группу по борьбе с коронавирусом
Евросоюз решил учредить военную оперативную группу по борьбе с пандемией коронавируса.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Футбол
Ещё один футболист в Италии заразился коронавирусом
Полузащитник «Венеции» Антонио Джуниор Вакка заразился коронавирусной инфекцией.
Кино
Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман
Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
Общество
В Турции запретили продажу медицинских масок
Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Экономика
«Саханефтегазсбыт» снизил цены на бензин в нескольких АЗС Якутии
Цены на топливо "Саханефтегазсбыт" на заправочных станциях в Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, селах Нижний Бестях и Качикатцы снижены с 6 апреля, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу компании.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.