Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля.
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Надежда еще есть: у Бабкиной подозревают коронавирус

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У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус

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Московский Комсомолец12:43

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Lenta.ru12:56
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Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Политика

Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений

Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Тайга.инфо 05:29
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Ведомости 15:25
Политика

«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер

В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
Rusvesna.su 13:10
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Здоровье

В сети появился ролик о буднях врачей Боткинской больницы

Peterburg2.ru 13:58
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Вести.Ru 15:25
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Ведомости 13:04
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Общество

Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Газета.Ru 14:19
ЖКХ

В Минстрое пояснили мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

В Минстрое России пояснили временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги.
Газета.Ru 12:35
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Деловое.ТВ 09:15
Футбол

«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме выплат сотрудникам

Руководство "Ливерпуля" приняло решение отказаться от участия в государственной программе сохранения рабочих мест.
Газета.Ru 14:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не поедет на турнир UFC

ToDay News Ufa 02:52
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Общество

В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин

Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
REGNUM 10:04
Политика

ЕС создаст военную оперативную группу по борьбе с коронавирусом

Евросоюз решил учредить военную оперативную группу по борьбе с пандемией коронавируса.
Известия 13:14
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Футбол

Ещё один футболист в Италии заразился коронавирусом

Полузащитник «Венеции» Антонио Джуниор Вакка заразился коронавирусной инфекцией.
Soccer.ru 12:28
Кино

Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман

Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
ИА InterMedia 14:11
Общество

В Турции запретили продажу медицинских масок

Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Эхо Москвы 15:30
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Общество

Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Дождь вчера в 17:39
Экономика

«Саханефтегазсбыт» снизил цены на бензин в нескольких АЗС Якутии

Цены на топливо "Саханефтегазсбыт" на заправочных станциях в Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, селах Нижний Бестях и Качикатцы снижены с 6 апреля, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу компании.
Якутия 24 03:33
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Общество

В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.
АН Между строк 03:27
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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