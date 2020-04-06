Коронавирус

Территория новостейТерритория новостейУ Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Предварительно была диагностирована пневмония, и пациентку доставили в больницу. Были проведены необходимые исследования, по результатам которых и был поставлен окончательный врачебный вердикт - коронавирус. Сейчас Надежда Бабкина находится под наблюдением медиков.
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Надежда еще есть: у Бабкиной подозревают коронавирус

Телепрограмма13:11

У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус

StarHit.ru13:07

Сын Надежды Бабкиной прокомментировал госпитализацию матери с пневмнонией

Пятый канал13:16

Надежду Бабкину проверяют на коронавирус

Весьма12:56

Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией

РЕН ТВ12:52

Mash: Надежду Бабкину госпитализировали с коронавирусом

Московский Комсомолец12:43

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Lenta.ru12:56
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Общество

Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
КП - Барнаул 06:54
Политика

Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Ридус 18:42
Происшествия

Что стало с единственной уцелевшей при нападении тверского стрелка

RT на русском 03:00
Общество

Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости 17:42
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости 11:53
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

За нарушение режима самоизоляции уральцам грозит штраф до ₽500 тысяч

Согласно документу, за нарушение требований Указа губернатора области Евгения Куйвашева, принятого в целях профилактики распространения COVID-19, гражданам, проживающим в регионе, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тыс. рублей.
Уральский меридиан 09:40
Общество

Сахалин приостановил экономическую деятельность по 88 направлениям

В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
Сахалин.Инфо 20:56
Происшествия

Коронавирус подозревают у 20 человек в Хабаровском крае

В Хабаровском крае коронавирус по-прежнему подтвержден у 11 человек, однако людей с подозрением на COVID-19 стало больше.
EastRussia 22:16
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Экономика

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Коммерсантъ 09:42
Музыка

Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял клип про коронавирус

За двое суток видео набрало более полутора миллионов просмотров. Читайте также: "На марлевых масках коронавирус сохраняется до недели"
Московский Комсомолец 10:47
Общество

Бабушкам выпишут электронный больничный

В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования написано, что электронный листок нетрудоспособности выдан: дата открытия - день пересечения границы.
Российская газета вчера в 00:00
Наука

Ученые назвали породу собак, популярную в Древнем Риме

RuNews24.ru вчера в 02:52
Здоровье

«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.
РБК 22:59
Армия и оружие

Источник: Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП

Росгвардия ведет процедуру принятия на вооружение пистолета-пулемета СР-2МП, предназначенного для городского боя, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 23:06
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
ТАСС 01:19
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Происшествия

В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
РИА Сахалин-Курилы 22:52
Политика

Мишустин осудил закрытие границ регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы регионов на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом

На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
RuNews24.ru вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности

Дочь юмористки Елены Воробей могла остаться инвалидом, если бы ей не сделали операцию на позвоночнике.
Телеканал 360° 17:51
Политика

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Известия 22:51
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru 12:55
Общество

Власти Приморья ввели обязательный карантин для всех граждан Китая

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья обратились к правительству России с просьбой остановить перевозку граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток.
REGNUM 21:46
Общество

Елизавета II из-за коронавируса обратилась к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
ToDay News Ufa 00:14
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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