Коронавирус
Территория новостейУ Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Предварительно была диагностирована пневмония, и пациентку доставили в больницу. Были проведены необходимые исследования, по результатам которых и был поставлен окончательный врачебный вердикт - коронавирус. Сейчас Надежда Бабкина находится под наблюдением медиков.
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Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
За нарушение режима самоизоляции уральцам грозит штраф до ₽500 тысяч
Согласно документу, за нарушение требований Указа губернатора области Евгения Куйвашева, принятого в целях профилактики распространения COVID-19, гражданам, проживающим в регионе, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тыс. рублей.
Общество
Сахалин приостановил экономическую деятельность по 88 направлениям
В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 20 человек в Хабаровском крае
В Хабаровском крае коронавирус по-прежнему подтвержден у 11 человек, однако людей с подозрением на COVID-19 стало больше.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Музыка
Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял клип про коронавирус
За двое суток видео набрало более полутора миллионов просмотров. Читайте также: "На марлевых масках коронавирус сохраняется до недели"
Общество
Бабушкам выпишут электронный больничный
В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования написано, что электронный листок нетрудоспособности выдан: дата открытия - день пересечения границы.
Наука
Ученые назвали породу собак, популярную в Древнем Риме
Здоровье
«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов
Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.
Армия и оружие
Источник: Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП
Росгвардия ведет процедуру принятия на вооружение пистолета-пулемета СР-2МП, предназначенного для городского боя, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Происшествия
В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
Политика
Мишустин осудил закрытие границ регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы регионов на фоне распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом
На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности
Дочь юмористки Елены Воробей могла остаться инвалидом, если бы ей не сделали операцию на позвоночнике.
Политика
Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Власти Приморья ввели обязательный карантин для всех граждан Китая
Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья обратились к правительству России с просьбой остановить перевозку граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток.
Общество
Елизавета II из-за коронавируса обратилась к нации
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.