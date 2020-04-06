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Политика Мишустин осудил закрытие границ регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы регионов на фоне распространения коронавируса.

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